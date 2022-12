'Juego de Tronos', 'Downton Abbey', 'Modern Family' y 'The Big Bang Theory', nominadas

La 65º edición de los premios Emmy ya tiene su lista de nominados. Tras la inauguración de la gala por parte de su presidente Bruce Rosenblum, los actores Aaron Paul y Neil Patrick Harris han sido los encargados de anunciar las nominaciones.





En un principio estaba previsto que anunciara las nominaciones Aaron Paul junto a la actriz Kate Mara, pero no ha podido estar porque su avión ha tenido problemas técnicos y le ha sustiuído Neil Patrick Harris.

Por lo que, finalmente Aaron Paul, conocido por su papel de Jesse Pinkman en 'Breaking Bad', ha estado acompañado por Neil Patrick Harris, el actor de 'Cómo conocí vuestra madre' y quien presentará la 65 edición de los premios Emmy el próximo 22 de septiembre.



En la categoría de drama hay mucha competencia, si bien están nominadas las series 'Homeland', 'Breaking Bad', 'Downton Abbey'.

Respecto a sus intérpretes, la mayoría de las nominaciones no han sorprendido: Aaron Paul y Bryan Cranston por 'Breaking Bad', Claire Danes y Damian Lewis. Pero también ha habido nominaciones menos esperadas, pero no por ello menos merecidas, como Hugh Bonneville (Downton Abbey), Jeff Daniels (The Newsroom), Jon Hamm (Mad Men), Kevin Spacey (House of Cards).



También destaca 'Juego de tronos', ya que están nominados a sus actores Peter Dinklage y Emilia Clarke, Tyrion Lannister y Daenerys Targaryen. l'.



Las comedias de Antena 3 han vuelto a ser protagonistas en las nominaciones. 'Modern Family' y 'The Big Bang Theory' se disputan otra vez el Emmy a mejor serie de comedia y lo hacen junto a '30 Rock', Girls, Louie y Veep.



En cuanto a mejor interpretación en serie de comedia, 'Modern Family' se ha vuelto a imponer gracias a sus actores. Sin embargo, ha sorpendido una baja, ya que el único de los adultos no nominados ha sido Eric Stonestreet, quien ya no podrá revalidar el galardón que consiguió en la pasada edición.







Así quedan los nominados de los Emmy 2013:

Mejor Serie Drámatica

Homeland

Juego de Tronos

Dowton Abbey

Breaking Bad

Mad Men

House Of Cards

Mejor Actor Drámatico

Bryan Cranston (Breaking Bad)

Damien Lewis (Homeland)

Kevin Spacey (House of Cards)

Jon Hamm (Mad Men)

Jeff Daniels (The Newsroom)

Mejor Actriz Dramática



Vera Frmiga

Michelle Dockery

Claire Danes

Robin Wright

Elisabeth Moss

Connie Britton

Kerry Washington



Mejor Actor en una Miniserie o Película



Michael Douglas

Matt Damon

Toby Jones

Benedict Cumberbatch

Al Pacino



Mejor Actriz en una Miniserie o Película



Jessica Lange

Laura Linney

Helen Mirren

Sigourney Weaver

Elisabeth Moss

Mejor Serie Cómica

30 Rock

The Big Bang Theory

Veep

Louie

Girls

Modern Family

Mejor Actor Cómico



Jason Bateman

Jim Parsons

Matt LeBlanc

Don Cheadle

Louis C.K.

Alec Baldwin



Mejor Actriz Cómica



Lena Dunham

Edie Falco

Amy Poehler

Tina Fey

Julia Louis-Dreyfus



Mejor Serie de Entretenimiento



The Daily Show con Jon Stewart

Jimmy Kimmel Live

Late Night con Jimmy Fallon

Real Time con Bill Mahler

Saturday Night Live



Mejor Miniserie o Película



American Horror Story

Behind The Candelabra

The Bible

Phil Spector

Political Animals

Top of the Lake



Mejor Serie de Comedia

The Big Bang Theory

Girls

Louie

Modern Family

30 Rock

Veep



Mejor Actor secundario Dramático



Bobby Cannavale

Jonathan Banks

Aaron Paul

Jim Carter

Peter Dinklage

Mandy Patinkin



Mejor Actriz secundaria Dramática



Anna Gunn

Maggie Smith

Emilia Clarke

Christine Baranski

Morena Baccarin

Christina Hendricks



Mejor Actor invitado en una Serie Dramática



Nathan Lane

Michael J. Fox

Rupert Friend

Robert Morse

Harry Hamlin

Dan Bucantinsky



Mejor Acriz invitada en una Serie Dramática



Margo Martindale

Diana Rigg

Carrie Preston

Linda Cardellini

Jane Fonda

Joan Cusack



Mejor Guión de una Serie Dramática



George Mastras

Thomas Schnauz

Julian Fellowes

David Benioff y D.B. Weiss

Henry Bromell



Mejor Dirección de una Serie Dramática



Tim Van Patten

Michelle MacLaren

Jeremy Webb

Lesli Linka Glatter

David Fincher



Mejor Actor secundario de Comedia



Adam Driver

Jesse Tyler Ferguson







Algunas curiosidades

'Juego de Tronos' ha sido la segunda serie más nominada en la 65º edición de los premios Emmy. La serie ha obtenido 16 candidaturas, una menos que 'American Horror Story', que goza de 17 nominaciones.

Las series 'Modern Family' y 'The Big Bang Theory' vuelven a disputarse el premio Emmy a la mejor comedia.



Sofía Vergara ha logrado su cuarta nominación por su trabajo como actriz secundaria en la popular comedia que emite Neox, 'Modern Family'



Neil Patrick Harris, el actor que da vida a Barney Stinson en 'Cómo conocí a vuestra madre', presentará la próxima gala de los Emmy el 22 de septiembre.