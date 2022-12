Y el mejor actor de comedia es...

Las nominaciones, un año más, están muy reñidas. Los nominados buscan ser los elegidos como mejor actor de comedia pero, desafortunadamente, solo uno puede ganar. ¿Tienes ya a tu favorito?



Anthony Anderson ('Black-ish'): es la primera nominación a un Emmy del actor, por lo que Anderson espera llevarse el premio gracias a su personaje Andre Johnson en 'Black-ish', el primer vicepresidente negro de la empresa en la que trabaja.



Louis C.K. ('Louie'): el cinco veces ganador de un premio Emmy quiere llevarse a casa una sexta estatuilla, en esta ocasión por su personaje Louie, después de varias nominaciones. Su personaje, protagonista de la serie homónima, es un padre que se acaba de divorciar que cría a sus dos hijas en Nueva York.



Don Cheadle ('House of Lies'): Cheadle ha estado nominado en siete ocasiones a un premio Emmy, por eso el actor busca romper con la mala racha que le ha dejado a las puertas y quiere alzarse ganador con Marty Kaan, su personaje en 'House of Lies', una interpretación que le ha valido cuatro nominaciones. Cheadle interpreta a un consultor sin escrúpulos, manipulador y frío.



Will Forte ('Last Man on Earth'): el actor ha estado nominado en tres ocasiones a estos premios, y como suele decir el refrán, a la tercera va la vencida. Forte quiere llevarse la estatuilla a su casa gracias al personaje al que da vida en 'Last Man on Earth', Phil Miller, el último hombre en el planeta Tierra, después de que un virús matara a todos los seres humanos un año antes.



Matt LeBlanc ('Episodes'): el ganador de un Globo de Oro ha estado nominado en siete ocasiones a los premios Emmy, de los que las últimas cuatro nominaciones son por su personaje en 'Episodes', Matt LeBlanc, un actor que dará vida a uno de los personaje del programa creado por un matrimonio británico.



William H. Macy ('Shameless'): Macy busca llevarse su segunda estatuilla en la 67ª edición de los Emmy, por el personaje al que da vida en la serie 'Shameless', Frank Gallagher, un padre alcohólico de seis hijos.



Jeffrey Tambor ('Transparent'): Tambor, el ganador de un Globo de Oro, quiere llevarse la estatuilla a casa después de las siete nominaciones que ha recibido a los premios Emmy. En esta ocasión, es Maura Pfefferman, un padre de familia que confiesa identificarse como una mujer, el personaje que le ha valido la nominación.