Mario López: "'Refugiados' es un paso en firme para laSexta"

Atresmedia TV ha presentado en el FesTVal de Vitoria 'Refugiados', la nueva serie de laSexta protagonizada por Natalia Tena, David Leon y Will Keen. Se trata de la primera co-producción entre la BBC y una cadena española.



'Refugiados' es la primera co-producción de BBC Worldwide en España y el primer proyecto de Series Atresmedia para laSexta. El director de laSexta, Mario López ha señalado que están "ilusionados por incoporar la ficción propia con 'Refugiados'. No es un paso adelante, es un paso en firme para laSexta, ha añadido Mario.



"Es una época en la que las series se centran en los sentimientos humanos, pero con 'Refugiados' vamos a hablar de mucho más", nos ha contado Ben Donald, productor ejecutivo de la BBC, añadiendo que "la idea de "Refugiados" nos gustó desde el primer momento. De hecho desde la BBC van a distribuir la ficción a otros países como a Australia.



La serie, de cuya producción se está encargando Bambú Producciones responsable de 'Velvet' o 'Gran Hotel', contará con distribución internacional tras su estreno en Atresmedia TV y llegará hasta países como Australia."No tenemos nada que envidiarl a ninguna otra serie internacional", ha explicado uno de sus productores, Ramón Campos.



La protagonista de 'Refugiados' será la actriz británica de origen español, Natalia Tena conocida por su papel de Osha en la serie 'Juego de Tronos' y por dar vida a Nymphadora Tonks en la saga de películas 'Harry Potter'. "Un buen equipo es un buen equipo da igual la nacionalidad que sea" nos ha comentado la actriz.



Además, completan el reparto, William Keen, Dafne Keen y Charlotte Vega y David Leon quién agradace al fesTVal estar aquí con un proyecto como 'Refugiados' que le "ha llegado al corazón" Los capítulos de 'Refugiados' se grabarán en inglés, se doblará en español, y despues se podrá programar el idioma deseado en televisión.