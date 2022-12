'Mad Men', la gran olvidada

El final del imperio de 'Mad Men' comenzó el año pasado, cuando 'Homeland' le arrebató los principales premios: mejor serie, actor y actriz principal.



Podía pensarse que con el anuncio del final de la serie, 'Mad Men' volvería a recuperar su trono este año. Pero el rey Heisenberg (o como también se le conoce ahora, Ozymandias) se ha sentado en él y parece que no quiere moverse.



'Breaking Bad' ha sido coronada este año como la mejor serie del año por la academia de televisión estadounidense. Mientras que la serie de Vince Gilligan recogía dos Emmy (el de Anna Gunn como mejor actriz secundaria), su prima hermana de cadena, 'Mad Men', no ha subido a por ninguno. Y eso que contaba con bastantes nominaciones.



Jon Hamm y Elizabeth Moss tendrán que esperar un año más para ver si en la 66ª edición tienen suerte y no les arrebatan sus merecidos galardones la sorpresa de la edición (Jeff Daniels) o apuesta en seguro (Claire Danes).



Habrá que esperar un año más... o dos. Porque tal y como ha anunciado AMC, veremos repetida la fórmula del final de 'Breaking Bad': la temporada final de 'Mad Men' se emitirá en dos tandas de 7 capítulos que se verán en 2014 y 2015. Así que puede que no sea hasta 2016 cuando veamos a los publicistas subir a recoger de nuevo un Emmy.