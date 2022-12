'Mad Men' en la carrera por los Emmy

La humanidad de 'The Walking Dead', los anuncios de 'Mad Men' y la inmortalidad de 'Breaking Bad'. La cadena AMC se ha puesto las pilas para que sus series opten al mayor número de categorías en los premios Emmy de este año, que se tendrán lugar el próximo 25 de agosto.



Si ayer apelaban por la "humanidad" de 'The Walking Dead', ahora promocionan a los protagonistas de 'Mad Men' con anuncios que la propia agencia SCDP habrían firmado. Y AMC no olvida 'Breaking Bad', que puede optar a los Emmy con la segunda mitad de la temporada final de la serie.