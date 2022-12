El éxito de 'Fargo' eclipsa a las demás miniseries

En 2012 nadie dudaba que Jessica Lange recogería el Emmy por su papel en 'American Horror Story'. Lo mismo ocurrió el año pasado con 'Behind Candelabra' y Michael Douglas. Este 2014 parece que la categoría de Miniserie de la 66ª edición de los premios Emmy tiene nombre de película: 'Fargo'.



La miniserie de FX opta a 5 premios: mejores actores principales (Martin Freeman y Billy Bob Thornton), mejores secundarios (Allison Tolman y Colin Hanks) y mejor miniserie (junto a 13 nominaciones más en categorías técnicas).



La adaptación televisiva de la película de los hermanos Coen ha sido uno de los grandes éxitos de esta temporada. Tanto que la cadena de cable FX ha confirmado que tendrá una segunda temporada, con nuevos protafonistas y ambientada en 1979.



Así, las brujas de 'American Horror Story' podrán alzarse con el premio a la mejor actriz protagonista (Jessica Lange y Sarah Paulson), aunque la serie de Ryan Murphy (también de FX) puede alzarse con el Emmy a la mejor miniserie.



No sólo 'Fargo' o 'American Horror Story' están nominadas; 'Bonnie & Clyde', la tercera entrega de 'Luther', la última temporada de 'Treme' y 'The White Queen'.