Este reparto se merece un Emmy

Aaron Paul ('Breaking Bad')

En las últimas temporadas de 'Breaking Bad', Jesse Pinkman tiene casi tanto protagonismo como Walter White. La interpretación de Aaron Paul en la ficción de AMC ya le valió el año pasado un premio. ¿Repetirá?



Bobby Cannavale ('Boardwalk Empire')

Cannavale ha sido uno de los secundarios revelación de la temporada, dando vida a Gyp Rosetti, interpretación por la que se ha merecido un hueco en esta categoría.



Jim Carter ('Downton Abbey')

'Downton Abbey' es todo un éxito en la cadena pública PBS y los estadounidenses han caído rendidos a los pies de esta joya británica, tal y como vuelve a demostrarse con las nominaciones de sus actores en las categorías más importantes. El señor Carson interpretado por Jim Carter no podía faltar en esta edición.



Jonathan Banks ('Breaking Bad')

El secundario de lujo de la quinta temporada ha sido Mike Ehrmantraut, interpretado magistralmente por Jonathan Banks. ¿Hará triplete interpretativo 'Breaking Bad'?



Peter Dinklage ('Game of Thrones')

Tyrion Lannister es uno de los personajes en los que se sustenta 'Juego de Tronos'. La interpretación de Peter Dinklage ya le valió un Emmy en la primera temporada de la serie de HBO. ¿Repetirá?



Mandy Patinkin ('Homeland')

Carrie Mathison no sería lo que es son Saul Berenson. El actor Mandy Patinkin repite nominación en los Emmy. El año pasado no subió al escenario, ¿subirá este domingo?



Muchos de los actores protagonistas que están nominados a los Emmy este año le deben la mitad de la nominación a los personajes secundarios femeninos que les hacen tan grandes. Repasamos las nominadas en esta categoría.



Anna Gunn ('Breaking Bad')

Skyler White ha experimentado una evolución a lo largo de la serie casi tan grande como la de su marido en la ficción. Anna Gunn defiende a capa y espada este personaje, que ha comparadao con Carmela Soprano y de la que dice que "no ha sido juzgada por el mismo rasero que Walter".



Maggie Smith ('Downton Abbey')

Los mordaces y deslenguados diálogos que tiene la condesa viuda de Grantham han convertido a este personaje en imprescindible en la historia de 'Downton Abbey'.



Emilia Clarke ('Game of Thrones')

La madre de los dragones ha tenido más protagonismo en la tercera temporada de 'Juego de Tronos'. ¿Será éste el año de la Khaleesi?



Morena Baccarin ('Homeland')

La tercera en discordia en el trío protagonista de 'Homeland'. Morena Baccarin interpreta a la mujer de Brody en la exitosa serie de Showtime.



Christine Baranski ('The Good Wife')

La seire de network que parece de cable cuenta con Baranski como uno de los pilares del elenco del bufete Lockhart & Gardner.



Christina Hendricks ('Mad Men')

El capítulo "The Other Woman" de la temporada pasada trajo a la primera plana de la agencia publicitaria. Christina Hendricks repite nominación. ¿Será este su año?