'Veep'

Una sátira ácida e hilarante sobre cómo trabajan los políticos, contada a través del inesperado ascenso de la senadora Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) a vicepresidente de los Estados Unidos. De repente la protagonista se verá en un puesto de máxima responsabilidad para el que no está del todo preparada y necesitará la ayuda de un equipo de asesores.



'30 Rock'

La serie de NBC llegó a su final este mismo año tras siete temporadas. Y este parece que va a ser su año en los Emmy para un punto final de lujo. Con sus dos estrellas protagonistas nominados a mejor actor (Alec Baldwin) y mejor actriz (Tina Fey), la balanza parece indicar cierto contrapeso a favor de la comedia de NBC.



'Modern Family'

El año pasado 'Modern Family' recibió una buena cantidad de estatuillas, entre ellas, la de mejor comedia. Dos de sus actores también subieron a recoger su galardón el pasado 2012. Julie Bowen como mejor actriz de reparto y Eric Stonestreet como mejor actor de reparto. La familia más moderna de la televisión es siempre favorita al Emmy, ¿conseguirá el doblete el próximo domingo 22 de septiembre?



'Louie'

La serie del canal FX narra las peripecias de un comediante en Nueva York, divorciado y con dos hijas. El peso de la comedia es soportado con habilidad por Louis C.K., que está nominado a mejor actor principal y podría dar la sorpresa de este año. Además el protagonista es también el guionista de la serie. Ya el año pasado Louis C.K. se llevó el Emmy al mejor guion de comedia.



'Girls'

La comedia que sigue la vida de un grupo de chicas que tratan de encontrar ese algo que les cambie la vida por completo ya consiguió el año pasado el Globo de Oro como mejor comedia. Su protagonista, Lena Dunham, que además es la creadora de la serie, también cosecha una buena cantidad de premios, sobre todo, el año pasado, que se llevó el Globo de Oro a mejor actriz principal de comedia.



'The Big Bang Theory'

Una de las 'sitcom' más alocada y original, sobre todo por su fresca propuesta, que parece no agotarse, a pesar de estar a punto de estrena la séptima temporada. Un grupo de amigos un tanto diferente al resto, apasionados por la ciencia, los videojuegos, las series y los cómics intentan que su vida sea lo más normal posible. Esta premisa pone en un nuevo nivel mucho más atractivo el concepto de 'nerd' o 'friki' y genera unos diálogos delirantes. La serie está llena de referencias al mundo de la literatura, el cine y sobre todo, las ciencias. Su actor fetiche, Jim Parsons, está nominado como mejor actor principal de comedia por su personaje Sheldon Cooper.