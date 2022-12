Los Emmy 2013 son de AXN White

Neil Patrick Harris ('Cómo conocí a vuestra madre') será el encargado de llevar la 65ª Ceremonia de los Emmy que tendrá lugar en el Teatro Nokia de Los Ángeles. Michael Douglas y Matt Damon (nominados ambos por su papel en 'Behind the Candelabra') fueron los primeros en ser anunciados como copresentadores de la ceremonia, a los que se ha unido después una larga lista de actores entre los que destacan Alec Baldwin ('30 Rock'), Bryan Cranston ('Breaking Bad'), Claire Danes ('Homeland'), Sofía Vergara ('Modern Family'), Tina Fay ('30 Rock'), Kerry Washington ('Scandal'), Zooey Deschanel ('New Girl'), Emily Deschanel ('Bones') o Amy Poehler ('Parks and recreation').



Además, como ya es costumbre, se dedicará un tributo bajo el apartado "In Memoriam" a los profesionales del medio desaparecidos este año y se hará un especial homenaje a James Gandolfini ('Los Soprano'), Gary David Goldberg (productor de 'Enredos de Familia'), Cory Monteith ('Glee'), Jane Stapleton (del clásico televisivo 'All in the Family') y Jonathan Winters ('Mork and Mindy').