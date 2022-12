Ellos seguro que suben al escenario: los actores que entregarán los premios Emmy

Ya está todo listo. Quedan tan solo 4 días para que el próximo domingo 23 de septiembre se celebre la 64ª edición de los Premios Emmy en el Teatro Nokia de Los Ángeles, los "Oscars" de la pequeña pantalla. Y cada vez se conocen más datos sobre la gala (para los ganadores, habrá que esperar hasta las dos de la mañana, hora española). Se acaban de hacer público tres nuevos nombres que se unen a la larga lista de famosos que entregarán los diversos galardones en la gala: Zooey Deschanel, Emily VanCamp y Claire Danes.



La actriz estadounidense Zooey Deschanel está nominada en la categoría de Mejor Actriz de Comedia por su papel en 'New Girl'; Emily VanCamp, que interpreta a Emily Thorne en la serie de la cadena ABC 'Revenge', va a ser otra de las famosas que entregará una de las estatuillas. Claire Danes está nominada este año a Mejor Actriz de Drama por su papel en 'Homeland', serie que con su primera temporada ha logrado grandes éxitos.



OTROS ACTORES QUE TAMBIÉN ENTREGARÁN PREMIOS

En esta edición va a ser el comediante Jimmy Kimmel el encargado de conducir la gala de los Emmy. Junto al presentador y las tres actrices comentadas anteriormente, serán muchas las caras conocidas que subirán al escenario para entregar los diversos galardones que se concederán a lo largo de la noche. Entre ellos están Ricky Gervais, Louis C.K., Ginnifer Goodwin, Mindy Kaling, Jim Parsons y Amy Poehler.



Gervais, creador de la serie 'The Office', ha ejercido como maestro de ceremonias en los premios Globos de Oro durante las últimas tres ediciones; Louis C.K es uno de los candidatos al Emmy en la categoría de Mejor Actor de Comedia, por 'Louie'; Ginnifer Goodwin acude a la cita tras el éxito de su serie, 'Once Upon a Time'.

Kaling es el rostro principal de la serie 'The Mindy Project', mientras que Jim Parsons es también candidato al Emmy en el campo de Mejor Actor de Comedia, por 'The Big Bang Theory'. Por último, Amy Poehler aspira al Emmy como Mejor Actriz de Comedia por su papel en 'Parks and Recreation'.



LAS SERIES NOMINADAS

En la categoría de drama, 'Mad Men' y 'American Horror Story' parten como favoritas y encabezan la lista de las más nominadas con 17 candidaturas. Les sigue el drama 'Downton Abbey' que consigue 16 candidaturas en su primera nominación como Mejor Drama. En comedia, arrasa '30 Rock' con 15 nominaciones y 'Modern Family' con 14 nominaciones.