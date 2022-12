La actriz que mejor sabe cómo hacernos reír es...

Algunas de las actrices nominadas a mejor actriz de comedia repiten candidatura en la 67ª Edición de los Premios Emmy, aunque tanto veteranas como las recién llegadas desean una sola cosa: alzarse ganadora y llevarse el premio a casa. Este domingo se entregan los galardones más importantes de la televisión y éstas son las nominadas en la categoría de mejor actriz de comedia.



Julia Louis-Dreyfus ('Veep'): la cinco veces ganadora de un premio Emmy quiere ganar una sexta estatuilla con su personaje en 'Veep', la presidenta Selina Meyer.



Amy Poehler ('Parks & Recreation'): es la sexta nominación de la actriz al premio Emmy a mejor actriz principal de comedia, y este año Poehler busca alzarse ganadora gracias a Leslie Knope, su personaje en 'Parks and Recreation', una funcionaria que trabaja en el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Pawnee.



Edie Falco ('Nurse Jackie'): la actriz ha ganado ya cuatro premios pero en la 67ª edición de los premios quiere llevarse el quinto, ya que sería el segundo premio que se llevaría por su personaje Jackie Peyton, una enfermera de un hospital de Nueva York.



Lily Tomlin ('Grace and Frankie'): la actriz ha estado nominada a los premios Emmy desde 1971 y ha ganado cinco premios desde entonces, pero en esta edición, Tomlin busca alzarse ganadora por Frankie, su personaje en 'Grace and Frankie', una maestra de arte hippie que descubre que su marido y el de su mejor amiga están enamorados.



Amy Schumer ('Inside Amy Schumer'): es el segundo año consecuntivo que la actriz recibe una nominación y en 2015, Schumer quiere ganar por fin una estatuilla por dar vida a Amy en 'Inside Amy Schumer', una serie que mezcla tanto monólogos y sketches de la cómica, como entrevistas a personas de la calle.



Lisa Kudrow ('The Comeback'): conocida por su papel en la famosa serie 'Friends', Kudrow busca llevarse a casa su segundo Emmy, después de ganar el primero en 1994 precisamente por su personaje, Phoebe Buffay. En esta ocasión, la actriz ha sido nominada por interpretar a Valerie Cherish, una actriz que intenta relanzar su carrera.