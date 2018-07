'Westworld' ganará a 'Juego de Tronos' en los Globos de Oro

La Asociación de Prensa Extranjera entregará sus premios anuales el próximo 8 de enero. Los Globos de Oro han sorprendido a todos con las series nominadas a mejor drama: la única serie que repite respecto al año pasado es 'Juego de Tronos', ya que 'Westworld', 'Stranger Things', 'The Crown' y 'This Is Us' son estrenos de temporada.

A pesar de ser la única serie que repite y tener el récord de premios Emmy, su creador no está seguro de que gane el Globo de Oro. George RR Martin ha declarado que será 'Westworld' la serie que se haga con el premio al mejor drama. "Siendo un chico de HBO, estoy encantado de ver que tanto 'Juego de Tronos' como 'Westworld' han sido nominadas para el gran premio... a pesar de que 'Westworld' va a ser una dura competencia. De hecho, considero a 'Westworld' la favorita para ganar", ha declarado.

Martin tiene palabras amables para otra de las nominadas, la serie de Netflix 'Stranger Things': "Como fan de la ciencia ficción y la fantasía, estoy encantado de ver que 'Stranger Things' ha pasado el corte. Tres de los cinco finalistas son series de género... y durante esta edad de oro de la televisión... es otra señal de lo lejos que hemos llegado".