Todas las series nominadas a los Premios del Sindicato de Actores de Hollywood

El fenómeno televisivo del verano sigue cosechando éxitos. 'Stranger Things' es la serie más nominada a los Premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG por sus siglas en inglés). las actrices Millie Bobby Brown y Winona Ryder están nominadas a mejor actriz y el reparto al completo de la serie de Netflix también se encuentra nominado en la categoría de mejor elenco en drama.

'Stranger Things' tendrá que enfrentarse a éxitos consolidados de la pequeña pantalla, como 'Juego de Tronos' o 'Downton Abbey'. También están nominados a mejor reparto los estrenos de temporada 'The Crown' y 'Westworld'.

La categoría de mejor actriz la completan Claire Foy ('The Crown'), Thandie Newton ('Westworld') y Robin Wright ('House of Cards'). Los actores nominados son Sterling K. Brown ('This is us'), Peter Dinklage ('Juego de Tronos'), John Lithgow ('The Crown'), Rami Malek ('Mr. Robot') y Kevin Spacey ('House of Cards').

En las categorías de comedia, las series nominadas son 'The Big Bang Theory', 'Black-ish', 'Modern Family', 'Orange is the New Black' y 'Veep'.

Completan las nominaciones en las categorías televisivas:

Mejor actor en una comedia de TV

-Anthony Anderson (Black-ish)

-Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt)

-Ty Burrell (Modern Family)

-William H. Macy (Shameless)

-Jeffrey Tambor (Transparent)

Mejor actriz en una comedia de TV

-Uzo Aduba (Orange is the New Black)

-Jane Fonda (Grace and Frankie)

-Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt)

-Julia Louis-Dreyfus (Veep)

-Lily Tomlin (Grace and Frankie)

Mejor actor en serie de edición limitada o película para TV

-Riz Ahmed (The Night Of)

-Sterling K. Brown (American Crime)

-Bryan Cranston (All the Way)

-John Turturro (The Night Of)

-Courtney B. Vance (American Crime)

Mejor actriz en serie de edición limitada o película para TV

-Bryce Dallas Howard (Black Mirror)

-Felicity Huffman (American Crime)

-Audra McDonald (Lady Day at Emerson's Bar & Grill)

-Sarah Paulson (American Crime)

-Kerry Washington (Confirmation)

Mejor reparto de especialistas en una serie de comedia o drama

- 'Juego de Tronos'

- 'Daredevil'

- 'Luke Cage'

- 'The Walking Dead'

- 'Westworld'