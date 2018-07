'Stranger Things' recoge el premio al mejor reparto en los SAG Awards

Netflix ha arrasado en los premios que concede anualmente el Sindicato de Actores de Hollywood. Los conocidos como SAG Awards (por sus siglas en inglés) han premiado a los repartos de las series de la plataforma de vídeo online 'Stranger Things' y 'Orange is the new black' como los mejores en drama y comedia.

Pero no son los únicos premios que recogió este domingo Netflix: Claire Foy y John Lithgow, protagonistas de 'The Crown', subieron al escenario para recibir los galardones a mejor actriz y actor de drama. Foy repite así tras ganar el Globo de Oro a la mejor actriz en la ceremonia celebrada a principios de mes.

En comedia, la protagonista de 'Veep', Julia Louis Dreyfus, y el protagonista de 'Shameless', William H. Macy, fueron premiados como mejor actriz y actor de comedia.

En las categorías de miniserie tampoco hubo sorpresas y Sarah Paulson recibió otro premio más por su interpretación de Marcia Clark en 'The People v. O. J. Simpson: American Crime Story'. Bryan Cranston recibió ese mismo reconocimiento por su trabajo en 'All the way'. 'Juego de Tronos' se llevó dos premios en las categorías de dobles.

TODOS LOS GANADORES EN LAS CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN

Mejor actriz en una comedia: Julia Louis Dreyfus, 'Veep'

Mejor actor en una comedia: William H. Macy, 'Shameless'

Mejor actor en un drama: John Lithgow, 'The Crown'

Mejor actriz en un drama: Claire Foy, 'The Crown'

Mejor elenco en un drama: 'Stranger things'

Mejor elenco en una comedia: 'Orange is the new black'

Mejor actriz en serie de edición limitada o película para TV: Sarah Paulson, 'The People v. O. J. Simpson: American Crime Story'

Mejor actor en serie de edición limitada o película para TV: Bryan

Cranston, 'All the way'

Mejor desempeño de dobles de acción en serie de comedia o drama: 'Juego de Tronos'

Mejor actuación integral de elenco en dobles de TV: 'Juego de Tronos'

Reconocimiento a la trayectoria: Lily Tomlin