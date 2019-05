'Killing Eve', la gran triunfadora de los Premios BAFTA de televisión

'Killing Eve', que actualmente emite su segunda temporada, ha sido coronada como la gran triunfadora de los premios BAFTA de televisión, cuya gala de entrega se celebró este domingo en el Royal Festival Hall de Londres.

Tanto su protagonista Jodie Comer como una de sus más destacadas intérpretes secundarias, Fioma Shaw, se llevaron un galardón. La ficción de BBC One también fue nombrada Mejor Serie Dramática.

La miniserie 'Patrick Melrose', protagonizada por Benedict Cumberbatch, se llevó el premio a Mejor Miniserie y a Mejor Actor protagonista para el intérprete británico.

A continuación te dejamos la lista completa de ganadores en las distintas categorías:

Mejor Serie dramática

'Killing Eve' (BBC One)

Mejor Serie de comedia

'Sally4Ever' (Sky Atlantic)

Mejor Actriz protagonista

Jodie Comer, 'Killing Eve' (BBC One)

Mejor Actor protagonista

Benedict Cumberbatch, 'Patrick Melrose' ( Sky Atlantic)

Mejor Actriz de reparto

Fiona Shaw, 'Killing Eve' (BBC One)

Mejor Actor de reparto

Ben Whishaw, 'A Very English Scandal' (BBC One)

Mejor TV-Movie

'Killed By My Debt' (BBC Three)

Mejor Miniserie

'Patrick Melrose' (Sky Atlantic)

Mejor Serial

'EastEnders' (BBC One)

Mejor Serie Internacional

'Succession' (Sky Atlantic)

Mejor Momento del año

'Bodyguard' (BBC One)

