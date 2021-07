La reacción de Regé-Jean Page tras conocer que ha sido nominado a los Emmy por 'Los Bridgerton'

Ya se han hecho públicos los nominados a los Premios Emmy 2021. Esta 73º edición será el 19 de septiembre y sí se celebrará presencialmente, pero con aforo reducido, en el Microsoft Theater de Downtown (Los Ángeles).

Tras la lectura de los nominados el pasado 13 de septiembre muchas han sido las sorpresas y varios son los actores y actrices que debutan en los premios como nominados. Este es el caso de Regé-Jean Page quien ha sido nominado a Mejor Actor de Serie Drama por su papel en 'Los Bridgerton'.

Aunque no repetirá como Simon Basset, puesto que ha abandonado la serie, ha querido compartir en Instagram su ilusión por la nominación. "Es una alegría que te vean. 12 nominaciones al Emmy para el deslumbrante grupo de artistas de 'Los Bridgerton'", comienza su mensaje.

Menciona también otro de sus proyectos nominados a un Emmy: "Y una más para los amantes de los sueños en puro tecnicolor, porque ya no los hacen como 'Sylvie's Love'". "Y un niño, feliz y cansado, que tiene la oportunidad de ser parte de todo, gracias", terminaba agradeciendo Regé-Jean Page.

Algunos compañeros y amigos no se han limitado a pasar por su publicación, sino que han hecho pública su felicidad por Page. La productora de Shonda Rhimes, creadora de 'Los Bridgerton', ha comentado en su foto con cinco emojis de corazones. También ha optado por emplear solo emojis Eugene Ashe, guionista de 'Sylvie's Love', que ha utilizado cinco en forma de puño. Kathryn Drysdale, su compañera en la serie, ha escrito: "Felicidades Regé. Sigue sonriendo".

Las 12 nominaciones de 'Los Bridgerton' en los Premios Emmy 2021

'Los Bridgerton' ha sido uno de los bombazos televisivos del año, cosechando el éxito que ha justificado el renovar por más episodios. Ahora, los Premios Emmy 2021 reconocen también su calidad obsequiándola con 12 nominaciones.

Entre ellos, Mejor serie de drama, Mejor actor de serie drama, por Regé-Jean Page, y hasta Mejor interpretación de voz en off para Julie Andrews.

'Los Brigerton' está basada en la saga literaria de Julia Quinn y a menudo se ha devaluado a las historias de romance como estas: "Existe la idea errónea de que las novelas románticas son basura o desechables o que no se pueden escribir inteligentemente y eso ciertamente no es lo que he encontrado", dice Chris Van Dusen, creador de la serie, a EW. "Ciertamente no fue cierto para los libros de Bridgerton. Así que espero que esto sea un poco repudiado".

