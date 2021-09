"Nos mintieron": El cabreo de Seth Rogen por la supuesta falta de medidas COVID en los Emmy

El regreso a la presencialidad cada vez va avanzando más en el mundo, ya sea en el trabajo o en los eventos de ocio. Conforme avanzamos a la nueva normalidad, desde muchos sectores se ha vuelto a introducir el público como parte del espectáculo, como en los deportes, cines o teatros. Evidentemente la gala 73 de los Premios Emmy no se iba a quedar atrás y ha podido volver a la presencialidad.

Este año hemos podido disfrutar de los Emmy como estábamos acostumbrados, o por lo menos algo similar a lo que había antes. A pesar de asegurar contar con unas extensas medidas de seguridad para evitar contagios, parece que no todos los actores que acudieron a la gala estaban del todo satisfechos.

Seth Rogen fue uno de los actores de la noche, pero no solo por presentar el primer premio de la larga lista que había, sino por su discurso al plantarse en el escenario. Evidentemente no estaba nada contento con las medidas tomadas en la gala y lo reveló con su particular humor: "Dejadme empezar diciendo que estamos demasiados en esta habitación tan pequeña" .

Y continúa replicando: ¿Qué estamos haciendo? Dijeron que esto iba a ser en un exterior y no lo es. Nos mintieron. Estamos en una habitación herméticamente cerrada ahora mismo. Yo no hubiera venido. ¿Por qué hay un tejado? ¿Es más importante tener tres candelabros que asegurarnos de no matar a Eugene Levy esta noche? Esto es lo que se ha decidido", comentaba.

"Esto es una locura. Pasé de desinfectar mis compras en el supermercado a tener a Paul Bettany estornudando en mi cara. ¡Así que ha sido una semana fantástica! Si alguien me va a estornudar en la cara, Paul, quiero que ese alguien seas tú", termina diciendo Seth.

En contrapartida a Seth, estaba Regie Watts, quien tras escuchar las palabras del actor dijo: "A pesar de lo que ha dicho Seth, vamos a celebrar y a hacer una fiesta, pero mientras lo hacemos, vamos a seguir todas las medidas de seguridad y sanitarias que mucha gente inteligente nos ha pedido que hagamos para mantenernos a salvo del COVID-19".

