Emmy 2020: La fiesta de Año Nuevo de Reese Witherspoon y Kerry Washington ('Little Fires Everywhere') en mitad de la gala

Kerry Washington y Reese Whitherspoon han propuesto saltar directamente al 2021 mientras se celebraba la ceremonia de los Emmy 2020, que este año ha sido en su mayoría virtual. Desde el césped del jardín de la casa de Reese, las protagonistas de 'Little Fires Everywhere' se engalanaron y celebraron una fiesta de Nochevieja.

Acompañadas de algunos participantes del elenco y el equipo de la serie, manteniendo la distancia social en todo momento, con gafas donde ya ponía 2021, champán y sombreros, decidieron llevar a cabo esta increíble idea que a más de uno se le ha pasado por la cabeza para terminar definitivamente con el 2020.

Cuando el presentador Jimmy Kimmel preguntó ¿por qué?, Reese Witherspoon dijo: "Bueno, porque estamos listos para que este año termine".

"¿Puedes hacerlo? ¿Podrías simplemente terminar el año?" preguntó Kimmel.

"Bueno, sí, somos productores de televisión nominados al Emmy", bromeó Witherspoon, antes de que Kerry Washington, comenzara una cuenta atrás de 10 segundos hasta el 2021.

'Little Fires Everywhere' fue nominada a varios Emmy este año, incluyendo el de Mejor Actriz Principal en una Serie Limitada o Película para Kerry Washington, que estaba nominada a la estatuilla cuatro veces, en la categoría anterior, para Mejor Película de Televisión por 'American son' y Mejor Programa de Variedades por 'Live in Front of a Studio Audience'. Aunque al final de la noche no pudo hacerse con ninguno de ellos.