Jorge Cremades, Alberto Chicote o Javier Ruescas entre los ganadores de los II Premios Vlogger

El primer galardón de la noche, en la categoría de Moda, fue para Inma Serrano A little too Often. (Las otras nominadas fueron Marta Riumbau, Night Non Stop, Sara Baceiredo y Silvia Muñoz).

El Premio al mejor Booktube fue para Javier Ruescas, conocido escritor y creador de formatos como “El decálogo del escritor” en Flooxer. (Los otros finalistas fueron El coleccionista de mundos, Fly like a butterfly, Libros por leer y Nube de Palabras).

Sergio Peinado fue el ganador del Premio de Deportes, frente a Campeones, Gym Virtual; MiguelProfitness y Susana Yabar.

Y después del deporte la alimentación. El ganador del Premio Cocina fue Alberto Chicote. Competía contra Alma Obregón, Anna recetasfaciles, El Forner de Alella y Tarta Fantasía.

El ganador al Mejor Vlogger dentro de la categoría de Gaming fue Álvaro 845, frente a ElChurches, Luna Dangelis, Makiman131 y OliSR. En cuanto al Premio Gaming. Mejor Streamer Twitch se lo llevó CooLifeGame. Los otros finalistas eran Cabra Voladora, Neveh y Reah.

El ganador al Premio Entretenimiento fue Jorge Cremades frente a AuronPlay, Majes en Moto, RoEnLaRed y Tiparraco.

El Premio Belleza fue para Lizy P, que competía contra Raisa Falcao, Secretos de Chicas (Patry Jordán) y Ssweet Criss. El encargado de presentar el Premio fue el creador Álvaro Kruse, cuyos contenidos también se encuentran en la plataforma de Flooxer.

Y llegó el turno del Premio Viajes: MolaViajar se alzó con el galardón tras competir con Charly Sinewan, Christian Córom, De Euskadiz al mundo y Video Review. Su mujer dio las gracias en directo vía móvil desde Polonia, embarazada de su segundo hijo.

Por último en el apartado de Música, el ganador a la mejor Cover fue David Rees. Competía con Alba Rico Barrio, Curricé, Megaglowen y Monii. La Mejor Canción Original fue para Keyblade frente a Jpelirrojo, Sainzdeces, Sweet California y Yume Oficial.

La ceremonia contó con la participación de más de 400 creadores invitados y más de 100 directivos de las principales marcas de nuestro país. Como en la primera edición, la gala pudo seguirse en directo en Atresplayer. La gala terminó con una bonita actuación en directo de Eva Ruiz al piano.

La segunda edición de Premios Vlogger contó con el patrocinio oficial de Flooxer y la colaboración de Ibis, Penguin Random House, El Corte Inglés, Qé!, Totto, Facilisimo, Hola!4U, Los40 y BuHo Mag.