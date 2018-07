Cinco curiosidades que (quizá) no sabías de los Globos de Oro

1.- En las primeras ediciones no había estatuillas: cuando se comenzaron a entregar los Globos de Oro en 1944, las estatuillas actuales no existían, y lo que se llevaban los premiados era un pergamino representativo. No fue hasta el año 1958, cuando se empezaron a retransmitir por televisión, cuando se pensó en crear un galardón que entregar, ya que el Rat Pack formado por Dean Martin, Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. comenzó a repartir botellas de whisky y puros entre los ganadores.

Dean Martin, Sammy Davis Junior y Frank Sinatra | Agencias

2.- La gala no tuvo presentadores durante 14 años: la retransmisión de la gala fue presentada en 1995 por John Larroquette y Janine Turner. Sin embargo, ésta fue la última emisión con anfitriones hasta que Ricky Gervais hiciera su aparición en 2010. Este año se estrena como anfitrión Jimmy Fallon.

3.- Originalmente sólo premiaban películas: los Globos de Oro no siempre han premiado a las mejores series del mundo televisivo. En un principio los galardones, estos premios sólo estaban pensados para películas y largometrajes. Fue en 1962 cuando se comenzó a tener en cuenta la pequeña ficción. La primera serie en recoger el Globo de Oro al mejor drama fue 'The Dick Powell Show' de NBC.

4.- Cancelados en 2008: la huelga de guionistas que que paralizó la industria cinematográfica de Hollywood en 2008 pasará a la historia como el único hecho que provocó que no hubiera ceremonia de entrega de los Globos de Oro. Sin embargo, sí hubo lista de ganadores y la NBC, la cadena que emite los premios, organizó una rueda de prensa para dar a conocer los premiados.

Cheers | Cheers

5.- Las series más nominadas: aunque el boom en la ficción televisiva es más reciente, las series más nominadas son de hace unas cuantas décadas. 'Cheers' (con 32 nominaciones), 'La ley de Los Ángeles' (31) y la comedia 'Todo en Familia' (30 nominaciones) encabezan las nominaciones en la categoría de series. Desde el año 2000, destacan las series 'Will & Grace' (27 nominaciones), 'Los Soprano' (23) y 'Sexo en Nueva York' (23). La serie protagonizada por Sarah Jessica Parker es además la más galardonada del siglo XXI con ocho premios entre 2000 y 2008.

EXTRA: Amy Poehler es el único presentador de la gala de los Globos de Oro que ha recogido un premio el mismo año que presentaba la ceremonia.