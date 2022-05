Primer tráiler de 'The Summer I Turned Pretty', basada en los libros de Jenny Han, y con música de Taylor Swift

Los fans de 'A todos los chicos de los que me enamoré', la película de Netflix que llevó a la fama a Noah Centineo y Lana Condor, están de enhorabuena. Aunque no va a haber más películas que continúen la saga, después de la secuela que se estrenó en 2020, y de su tercera parte 'Para siempre', en 2021, pronto tendrán una nueva serie basada en otra trilogía de la misma autora que creó 'A todos los chicos de los que me enamoré', Jenny Han.

En este caso, se trata de 'The Summer I Turned Pretty', una nueva serie basada en los libros 'El verano que me enamoré de ti', 'No hay verano sin ti' y 'Siempre nos quedará el verano', trilogía que Jenny Han publicó entre 2009 y 2011, y que ahora tendrá su adaptación a una serie, después de que 'A todos los chicos de los que me enamoré' trajera de vuelta las comedias románticas.

Esta serie contará la historia de Belly, una adolescente interpretada por Lola Tung, que todos los veranos acude a la casa de una amiga de su madre, donde viven Conrad y Jeremiah Fisher, interpretados por Christopher Briney y Gavin Casalegno, respectivamente. Junto a ellos, Belly encontrará su primer amor y su primer desamor, en un momento de importantes cambios en su vida, y con sentimientos divididos por los dos hermanos.

El primer tráiler oficial, que puedes ver arriba, muestra muy brevemente algunos de estos momentos y pone los dientes largos a los fans de 'A todos los chicos de los que me enamoré', y de las romcoms en general. Además lo hace a ritmo de la nueva versión de 'This Love', de Taylor Swift, que formará parte del relanzamiento de su álbum '1989'.

La autora de la saga, Jenny Han, es la productora ejecutiva de la serie que adapta sus libros, y ha participado en la escritura del guion del primer episodio. 'The summer I turned pretty', sin nombre provisional en español, se estrenará el 17 de junio en Prime Video, coincidiendo con el comienzo del verano.

