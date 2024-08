Pedro Almodóvar y su primera película en inglés, The Room Next Door, serán protagonistas en el Festival de Cine de Nueva York

La nueva película del director español Pedro Almodóvar, The Room Next Door, que además es su primer largometraje en inglés, será la obra central del próximo Festival de Cine de Nueva York (NYFF), según informó la organización.

The Room Next Door tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia a finales de agosto, donde compite por el León de Oro, y después se presentará ante el público estadounidense el 4 de octubre en una gala durante la 62 edición del NYFF, indica un comunicado.

Pedro Almodóvar ha sido homenajeado en el Festival de Toronto | EFE

Almodóvar, citado en la nota, se declaró "encantado" por la noticia y además reveló que las dos protagonistas, Tilda Swinton y Julianne Moore, precisamente acuden a ver una película en la sala Alice Tully Hall del Lincoln Center, donde se estrenará, en una de las escenas.

"Fue muy emocionante para mí grabar en un lugar que tiene tantos recuerdos entrañables para mí, y donde espero seguir atesorándolos en un futuro no tan distante", agregó el cineasta, cuyos proyectos han competido en quince ediciones previas.

Almodóvar con Julianne Moore y Tilda Swinton | Europa Press

Almodóvar debutó en el NYFF en 1988 con Mujeres al borde de un ataque de nervios y se ha convertido en uno de los directores emblemáticos de esta competición, con un récord de nueve películas presentadas en eventos de gala, ya sean de apertura, de cierre o centrales.

"Muy pocos cineastas tienen una asociación tan estrecha con el Festival de Cine de Nueva York como Pedro Almodóvar, y es un verdadero placer presentar su primer largometraje en inglés como obra central de la selección de este año", dijo director artístico del festival, Dennis Lim.

The Room Next Door es "la obra de un artista en la cúspide de sus poderes: una película sabia, con exquisita actuación y dolorosamente bella que se siente perfectamente calibrada para este momento", agregó.

La cinta es una adaptación de la novela What Are You Going Through de Sigrid Nunez, y en ella Almodóvar "redefine la fascinación de toda su carrera con las vidas de las mujeres para la jerga estadounidense, capturando Manhattan y el norte de Nueva York con un afecto embelesado", describe el festival.

La película se centra en Ingrid (Moore) y Martha (Swinton), dos mujeres que fueron muy amigas en su juventud y años después vuelven a encontrarse "en una situación extrema, pero extrañamente dulce", según dijo previamente la productora El Deseo.