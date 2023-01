La madre de una víctima de Dahmer, furiosa con Evan Peters tras ganar el Globo de Oro y el discurso que dio

'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer', la serie de Netflix que relata los terribles asesinatos que llevó a cabo el conocido como el Caníbal de Milwaukee durante 1978 y 1991 en los que acabó con la vida de 17 hombres y adolescentes.

Ahora, Evan Peters, actor protagonista de la serie de Ryan Murphy, se ha llevado el Globo de Oro a Mejor Actor de Miniserie o TV Movie por su interpretación. El intérprete subió a recoger el premio y ofreció un discurso muy breve donde empezaba diciendo: "Gracias a Netflix y a Ryan Murphy por dejarme forma parte de tu brillante visión, una vez más".

Para después seguir diciendo: "Quiero dar las gracias a este increíble reparto, equipo y directores. Fue un esfuerzo de equipo colosal. Todos lo dieron todo y yo no estaría aquí sin ellos".

Después quiso mencionar a sus seres queridos: "Gracias a mi familia y amigos que me han ayudado a levantarme cuando me he caído y me ayudaron a lograr mis objetivos". Para acabar con estas palabras: "Y por último y más importante, quiero agradecer a todos los que han visto la serie. Fue difícil de hacer, difícil de ver, pero espero sinceramente que haya salido algo bueno".

Muchos fueron los que echaron en falta que hiciera mención a las víctimas y a los familiares de los asesinados o que tuviera algunas palabras en modo de homenaje o más reivindicativas.

Una de ellas ha sido Shirley Hughes, la madre de Tony Hughes, una de las víctimas, quien según TMZ ha manifestado su disgusto por las palabras que Evan Peters dijo en su discurso: "Evan debería haber usado su discurso de aceptación para mencionar a las familias que aún sufren por los crímenes de Dahmer, o para decir que Hollywood debería dejar de contar historias sobre asesinos y glorificarlos".

El medio sigue explicando que la madre de Tony considera que nada bueno saldrá del premio de Evan por la serie de Netflix ya que asegura que esto solo se suma al dolor de las familias de las personas que Dahmer mató, repitiendo la tragedia una y otra vez.

"Hay muchas personas enfermas en todo el mundo, y las personas que ganan papeles interpretando a asesinos mantienen la obsesión y esto hace que las personas enfermas prosperen con la fama", explica.

Shirley también lamenta que Peters aceptara interpretar a Dahmer ya que cree que no se debería haber hecho por respecto a las familias: "Es una pena que la gente pueda coger nuestra tragedia y ganar dinero. Las víctimas nunca vieron un centavo. Pasamos por estas emociones todos los días".