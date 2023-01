Dónde puedo ver las películas nominadas a los Oscar 2023

El Teatro Dolby de Los Ángeles vuelve a abrir sus puertas el próximo 12 de marzo para celebrar una vez más los Premios Oscar 2023. Una gala que conseguirá reunir a muchos de los artistas más influyentes del panorama cinematográfico actual.

Como cada año a finales del mes de enero, la Academia de Hollywood ya ha elegido a lo mejor del año en el cine y por fin hemos podido conocer la lista de nominados a llevarse la famosa estatuilla.

La 95º edición de los premios de la Academia de Cine están muy reñidos y 10 son las candidatas a hacerse con el codiciado Oscar a Mejor Película. ¿Todavía no has visto todas y cada una de las películas nominadas? No te preocupes, a continuación te decimos dónde puedes encontrarlas para que vayas bien preparado para el día de la ceremonia.

'Sin novedad en el Frente'

El director alemán Edward Berger ha sido el encargado de realizar este drama antibélico que nos localiza en la Primera Guerra Mundial. Relata las angustiosas vivencias de Paul Bäumer, un joven soldado alemán de 17 años en el frente occidental durante los últimos días de la Gran Guerra. La cinta la puedes encontrar en Netflix.

La ficción ha triunfado en las nominaciones de los Oscar acumulando un total de 9 contando con la de Mejor Película: Mejor Guion, Mejor Película Internacional, Mejor Diseño de Producción, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Fotografía, Mejores Efectos Especiales, Mejor Banda Sonora y Mejor Sonido.

'Avatar: El sentido del agua'

La película de James Cameron nos transporta una década después de todos lo ocurrido en 'Avatar'. Si bien los Na'vi Jake Sully, Neytiri y sus hijos ya viven en paz en los bosques de Pandora, todo cambia cuando regresan los hombres del cielo, que pondrán todo del revés, ¿Podrá la familia Sully hacer frente a todos los problemas y mantener a su pueblo a salvo? Descúbrelo tú mismo en cines.

La cinta cuenta aspira además a los Oscar de Mejores Efectos Especiales, Mejor Diseño de Producción y Mejor Sonido.

'Almas en pena de Inisherin'

Martin McDonagh está detrás de 'Almas en pena de Inisherin', película que se estrenará en cines el próximo 3 de febrero en nuestro país y que cuenta la historia de dos grandes amigos de la infancia. Pádraic se queda destrozado cuando de pronto un día su gran amigo Colm decide acabar con su amistad. En ese momento, nuestro protagonista se embarcará a un viaje de emociones en el que junto a la ayuda de su hermana se esforzará en reconstruir la relación con su amigo de toda la vida.

La producción protagonizada por Colin Farrell ha triunfado en las nominaciones conseguido reunir un total de 9 contando con la de Mejor Película: Mejor Dirección, Mejor Actor (Colin Farrell), Mejor actor de reparto (Brendan Gleeson), Mejor actor de reparto (Barry Keoghan), Mejor actriz de reparto (Kerry Condon), Mejor guion original, Mejor montaje y mejor Mejor banda sonora.

'Elvis'

La película protagonizada por Austin Butler y dirigida por Baz Luhrmann puedes verla ya en la plataforma HBO Max, además también la tienes disponible de alquiler en Apple TV+, Prime Video y Rakuten. La cinta es un biopic del emblemático Elvis Presley, que saltaba a la fama en la década de los 50 y que se embarcaba en uno de los proyectos más importantes de su carrera.

8 son el total de las nominaciones en las que compite: Mejor Actor (Austin Butler), Mejor diseño de vestuario, Mejor Sonido, Mejor dirección de fotografía, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor diseño de producción, Mejor Montaje y Mejor Película.

'Todo a la vez en todas partes'

Dan Kwan y Daniel Scheinert están al frente de 'Todo a la vez en todas partes', protagonizada por Michelle Yeoh y Jonathan Ke Quan, nos vemos inmersos en una alteración de la realidad en la que Evelyn, perdida en los mundos infinitos del multiverso, es la única que puede salvar el mundo y hacer que todo vuelva a la normalidad. ¿Lo conseguirá? Puedes descubrirlo tú mismo viendo la película en Movistar Plus+ o alquilándola en Apple TV+ , Prime Video , Filmin o Rakuten.

'Todo a la vez en todas partes' es la máxima nominada aspirando a un total de 9 nominaciones: Mejor actriz (Michelle Yeoh), Mejor actor de reparto (Ke Huy Quan), una doble nominación a Mejor actriz de reparto (Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu), Mejor dirección, Mejor diseño de vestuario, Mejor banda sonora, Mejor guion original, Mejor Montaje y Mejor Película.

'Los Fabelman'

Dirigida y coproducida por el mismísimo Steven Spielberg, 'Los Fabelman' narra la historia de las vivencias personales que se viven desde la infancia pasando por la adolescencia hasta llegar a ser adulto. Spielberg impregna la historia con una mirada personal en la que se propone contar las vivencias de su generación. Puedes disfrutar de la cinta a partir del 10 de febrero en los cines.

7 son las nominaciones en las que compite: Mejor actriz (Michelle Williams), Mejor actor de reparto (Judd Hirsch), Mejor dirección, Mejor banda sonora, Mejor guion original, Mejor diseño de producción y Mejor Película.

'TÁR'

Todd Field dirige y escribe 'TÁR', disponible en cines a partir de este 27 de enero y que cuenta la historia de Lydia Tár, una de las mejores compositoras y directoras de música clásica en vida. Un relato acerca del abuso de poder dentro de la industria que hace que la vida de Tár se tambaleé.

'TÁR' se puede hacer con el Oscar a: Mejor actriz (Cate Blanchett), Mejor dirección, Mejor guion original, Mejor dirección de fotografía, Mejor Montaje y Mejor película.

'Top Gun: Maverick'

'Top Gun: Maverick' es una película repleta de acción dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Tom Cruise. Está disponible en la plataforma Prime Video y narra la historia de Pete "Maverick" Mitchel, uno de los mejores aviadores de la Armada estadounidense que es destinado a la academia de Top Gun para entrenar a varios de los pilotos de élite destinados a una arriesgada misión que pondrá sus vidas en peligro.

La ficción tiene un total de 5 nominaciones: Mejor Sonido, Mejor guion adaptado, Mejores efectos especiales y Mejor película.

'Triangle of Sadness'

Dirigida por Ruben Östlund y protagonizada por Charlbi Dean y Harris Dickinson, 'Triangle of Sadness' cuenta la historia de amor entre dos jóvenes influencers que acuden a un crucero de lujo al que han sido invitados. Sin embargo, todo da un giro cuando de pronto una tormenta brutal azota la embarcación en la que se encuentran.

La cinta se estrenará en cines el próximo 17 de febrero y se puede hacer con el Oscar además de Mejor Película: Mejor dirección y Mejor guion original.

'Women Talking'

Dirigida y escrita por Sarah Polley 'Women Talking' es la adaptación cinematográfica de la novela homónima con el mismo nombre. Un grupo de mujeres religiosas aisladas en una colonia de Bolivia luchan por recuperar su fe tras ser violadas durante años por varios hombres de su misma colonia religiosa. La cinta estará disponible en cines a partir del 17 de febrero. Además de la nominación a Mejor Película, 'Women Talking' puede hacerse con la estatuilla a Mejor guion adaptado.

Ya conocemos dónde de pueden ver todas y cada una de las cintas nominadas al Oscar a Mejor Película. Sin embargo, hay muchas otras que han arrasado y han sido nominadas en diferentes categorías.

Como 'Blonde', la comentada superproducción de Netflix protagonizada por Ana de Armas, quien ha sido nominada a Mejor Actriz por su interpretación en la mencionada película.

O la producción de Disney, 'Red', en Disney+, que ha conseguido una nominación en la categoría de Mejor película animada junto a 'Pinocho' de Guillermo del Toro, 'Marcel the shell with shoes on', 'El gato con botas: El último deseo' y 'The sea beast'.

Así mismo el director Santiago Mitre puede estar satisfecho con su cinta 'Argentina, 1985', que ha sido nominada al Oscar por Mejor película internacional y puede verse en Prime Video.