Crónica desde Sitges 2024: Los muertos vivientes invaden el festival en la noche más zombi

Ya es tradición que en el primer sábado del Festival de Sitges los zombis sean los protagonistas tanto en la calle, con la Zombie Walk, como en las pantallas. Las propuestas de este año han estado dedicadas a esas criaturas hambrientas a todas horas: MadS, Apocalipsis Z: el principio del fin y la maratón La noche más zombie, con dos cortos y tres películas para los más valientes.

En MadS, con guion y dirección del francés David Moreau, la cámara sigue en un plano secuencia 90 minutos en plena noche que arranca con Roman (Milton Riche) en casa de su camello consumiendo una dosis de una nueva droga que éste le da como regalo de cumpleaños. De camino a su fiesta, se abalanza sobre su coche una chica malherida, en estado de pánico y con un comportamiento violento. El contacto con la sangre de la chica genera en él unos síntomas similares: mandíbulas que no paran, crujir de huesos y gran agresividad.

Escena de MadS | Les Enfants Terribles

Sus dos amigas Anaïs (Laurie Pavy), y Julia (Lucille Guillaume) corren la misma suerte tras esnifar la misma sustancia durante la fiesta. Para ellas el viaje tampoco no va a ser lo que esperaban. Moreau opta por seguir a Romain, Anaïs y Julia sin interrupción para convertir la cámara en un testigo directo de este descenso al infierno, capturando cada momento sin filtro ni escape. Qué es real y qué es paranoia fruto de los efectos lisérgicos es una pregunta abierta al espectador.

Zombis más canónicos son los de Apocalipsis Z: el principio del fin, adaptación de la trilogía de novelas de Manel Loureiro que firma Carles Torrens. Aquí el virus TSJ, que se contagia por la sangre, ha convertido a media humanidad en criaturas rabiosas y voraces.

Francisco Ortiz en Apocalipsis Z: El principio del fin | Prime Video

Manel (Francisco Ortiz) se aísla con su gato en su casa de Galicia, pero tendrá que salir a buscar comida, por tierra y mar, encontrándose con todo tipo de peligros. Apocalipsis Z: El principio del fin es un viaje de supervivencia física y emocional, con acción, tensión, infectados rabiosos... Y un malhumorado gato.

"A mayor número de personas, mayor contagio. Pase lo que pase, quédate en casa", es una de las frases que a todos nos resultan familiares, pero que Loureiro escribió en 2007 cuando se publicó su primera novela, que había empezado como un blog y que ahora son líneas de guion de la película.

Berta Vázquez en Apocalipsis Z: El principio del fin | Prime Video

El elenco de Apocalipsis Z: el principio del fin ha dado la salida a la Zombie Walk, que ya cumple 14 ediciones llenando las calles de maquillajes y caracterizaciones de lo más originales. Desde una pareja de novios a una señora Doubfire zombificada.

Nick Frost, famoso por su inolvidable papel de Ed en Zombies Party (no salimos de la temática del día) ha presentado Get away, película escrita, producida y protagonizada por él y dirigida por su amigo Steffen Haars. Frost interpreta al padre de familia viaja con dos hijos adolescentes que se dispone a pasar unas bonitas vacaciones en la remota isla sueca de Svalta. Allí esperan desconectar y presenciar una tradicional festividad que rememora un fatal acontecimiento 200 años atrás. Los extranjeros no serán bien recibidos por los suecos, quienes guardan tremendo rencor a los británicos. Una gamberrada en la que el británico hace apología de la mala fama que históricamente tienen los ingleses con ecos de El hombre de paja, Midsommar o Psicosis.

Nick Frost en Get Away | XYZ Films

Antes de la proyección, Nick Frost ha recibido el premio Máquina del Tiempo por su trayectoria y dedicación al cine de género. También el productor, director, guionista y ejecutivo italo-egipcio, Ovidio G. Assonitis, ha recogido su Máquina del Tiempo por su carrera multifacética y su papel fundamental en el desarrollo de dicha cinematografía desde la década de los 60. Y como no hay dos sin tres, Fabio Testi también veía reconocida su carrera como actor en el cine de género italiano desde finales de la década de los 60, transitando por el western, el poliziesco y el giallo.

Nick Frost, premio Máquina del Tiempo en Sitges: "Me siento más cómodo en las comedias de terror" | EUROPAPRESS

Y para muertos vivientes los que salen el domingo a primera hora del cine Prado tras el maratón zombi. La propuesta de esta edición: Tengo que acabar el puto TFM, de Estíbaliz Burgaleta y Andrea Casaseca, Los comensales, de MJ Fuentes Mateos, Operation Undead, de Kongkiat Komesiri, El tema del verano, de Pablo Stoll Ward y Die Alone, de Lowell Dean.