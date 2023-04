Cannes 2023: El Festival que reunirá a Johnny Depp con su hija Lily-Rose

Johnny Depp vuelve a estar centrado en su carrera como actor y en la próxima edición de Cannes, que se celebrará en la ciudad costera francesa del 16 al 27 de mayo de 2023, presentará su nueva película.

Pero no será el único miembro de su familia que viaje a Cannes para presentar nuevos proyectos, ya que su hija mayor, Lily-Rose Depp, que ha seguido los pasos de su padre en el mundo de la interpretación, también estará allí por motivos de trabajo.

Lily ha sido siempre un gran apoyo para su padre, más aún en los últimos meses, coincidiendo con el juicio que ha tenido el actor con su expareja, Amber Heard. Aunque la joven no quiso testificar en el juicio, siempre se ha posicionado del lado de Johnny Depp.

Ahora, en el Festival de Cannes el célebre intérprete de cintas como 'Eduardo Manostijeras' o 'La novena puerta' acudirá a presentar 'Jeanne du Barry', en el que interpreta al rey francés Luis XV a las órdenes del director francés Mäiwenn, y que inaugurará la nueva edición del festival.

Por su parte Lily-Rose Depp, caminará unos días más tarde por la alfombra roja de Cannes para el estreno fuera de concurso de la serie de HBO Max que protagoniza, 'The Idol', dirigida por Sam Levinson y en la que comparte cartel con el cantante canadiense The Weeknd.

Sinopsis de 'The Idol'

'The Idol' ha sido co-creada por Sam Levinson ('Euphoria', de HBO), Abel 'The Weeknd' Tesfaye y Reza Fahim, y protagonizada por 'The Weeknd' y Lily-Rose Depp.

Después de que un ataque de nervios hiciera descarrilar la última gira de Jocelyn (Lily-Rose Depp), está decidida a reclamar su legítimo estatus como la mayor y más sexy estrella del pop de América. Sus pasiones vuelven a encenderse con Tedros (Abel 'The Weeknd' Tesfaye), un empresario de clubes nocturnos con un sórdido pasado. ¿Su despertar romántico la llevará a nuevas cimas gloriosas o a las profundidades más oscuras de su alma?