El apretado body de Emma Corrin en la presentación de 'My policeman' que no deja nada a la imaginación

Emma Corrin y Harry Styles han estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto su nueva película, 'My policeman'. La nueva cinta protagonizada por el cantante tras 'Don't Worry Darling' y la polémica que se ha desatado recientemente en el Festival de Venecia.

En Toronto los actores han sido las estrellas más destacadas por los looks que escogieron para esta gran noche. Así, ni Emma ni Harry han pasado desapercibidos. En el caso de Styles apostó por un traje firmado por Gucci de corte años 50 con una pantalón verde pistacho y chaqueta cruzada en verde botella que combinó con un bolso y uñas pintadas también en los mismo tonos.

Pero Emma Corrin no se ha quedado atrás y dejó a todos los espectadores atónicos con el body negro de Miu Miu que lució sobre la alfombra roja donde dejaba muy poco a la imaginación.

Harry Styles, Emma Corrin y David Dawson presentando 'My policeman' | Getty

La actriz de 'The Crown' publicó en su cuenta de Instagram varias fotos del momento donde dijo: "¡Pedazo de noche colega! Todos arriba y descorchad ese confetti qué buenos tiempos. Festival Internacional de Cine de Toronto muchas gracias por recibirnos tan cálidamente, un honor estrenar con vosotros".

Además, Emma también dio las gracias de forma especial a sus compañeros de reparto "por su apoyo y su generosidad": "Un verdadero placer trabajar con vosotros".

'My policeman', la historia de amor gay de Harry Styles

'My policeman' se estrena el próximo 4 de noviembre en Prime Video y está dirigida por Michael Grandage ('El editor de libros'), al cantante le acompañan en el reparto Emma Corrin ('The Crown'), David Dawson ('The Last Kingdom'), Gina McKee ('Notting Hill'), Linus Roache ('Homeland'), y Ruper Everett ('El nombre de la rosa').

'My Policeman' es una historia de amor prohibido y convenciones sociales en continuo cambio que sigue a tres jóvenes -el policía Tom (Harry Styles), la profesora Marion (Emma Corrin) y el curador de arte Patrick (David Dawson)- mientras se embarcan en un viaje emocional en la Gran Bretaña de los años 50.

Póster de 'My policeman' | Prime Video

La película narra la apasionada relación entre dos hombres en el Brighton de los 50, cuando la homosexualidad era ilegal. La película empleará una estructura de flashback y tendrá lugar a finales de los 90, cuando Tom y Marion se llevan a un Patrick anciano e inválido a su casa, lo que los obliga a volver a recordar esos eventos sísmicos de 40 años antes y la relación apasionada de Tom con Patrick, cuando estaba prohibido.

En la década de los 90, Tom (Linus Roache), Marion (Gina McKee) y Patrick (Rupert Everett) siguen sintiendo nostalgia y arrepentimiento pero ahora tienen una última oportunidad de reparar el dolor del pasado. Basada en el libro de Bethan Roberts, el director Michael Grandage esboza un retrato evocador y conmovedor de tres personas atrapadas en las cambiantes mareas de la historia, la libertad y el perdón.

El film está producido por Greg Berlanti, Sarah Schechter, Robbie Rogers, Cora Palfrey y Philip Herd y cuenta además con Michael Grandage, Michael Riley McGrath y Caroline Levy como productores ejecutivos. Ron Nyswaner ha sido el encargado del guion, que está basado en el libro homónimo de Bethan Roberts.

