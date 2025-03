Atresmedia Cine celebra 25 años impulsando el mejor cine español en el Festival de Málaga

Atresmedia Cine ha iniciado la celebración de su 25 aniversario con un evento de prestigio en el marco del Festival de Málaga, del que lleva siendo patrocinador desde sus inicios. Jaime Ortiz de Artiñano, director general de la productora cinematográfica de Atresmedia, ha liderado una mesa redonda en la que ha reunido a los grandes cineastas del momento.

Arantxa Echevarría, David Trueba, Estel Díaz, Icíar Bollaín y Marcel Barrena han debatido sobre el estado actual del cine español, desde el punto de vista creativo. El objetivo de esta charla, ha remarcado Jaime Ortiz de Artiñano, es "un foro para hablar de las películas y de las historias". Lo ha hecho acompañado por cinco profesionales de perfiles muy diferentes pero con una idea común, que ha recogido Icíar Bollaín: "Creemos mucho en las historias".

La productora lleva un cuarto de siglo fomentando el cine español en la gran pantalla, con grandes éxitos tanto en taquilla como en premios. El año pasado lideraron la recaudación del cine español, y este año mantienen el liderazgo gracias a títulos como La infiltrada y Mikaela, las películas españolas más taquilleras de 2025. Icíar Bollaín, directora de Soy Nevenka, afirma que "llevamos mucho tiempo haciendo muy buen cine" y cree que son películas como La infiltrada las que pueden lograr que público como el joven, "que se ha criado con pantallas", redescubra la experiencia de ir al cine.

Precisamente uno de los principales retos de la industria pasa por lograr que el público joven vuelva a tener a las salas de cine como una opción de entretenimiento habitual. Estel Díaz, que ha trabajado con Atresmedia en la serie de atresplayer Red Flags y que dará el salto al largo con un proyecto de Atresmedia Cine, ha ofrecido su punto de vista al respecto: "Quiero ver algo que no me hayan contado antes y que no me lo hayan contado de esta manera. Creo que ahí está la clave".

Arantxa Echevarría añade que "si queremos hacer pelis que vea la gente joven, la tiene que hacer gente como Estel" y remarca: "Necesitamos voces nuevas". La directora de La infiltrada, actualmente rodando Cada día nace un listo con Atresmedia Cine, ha destacado que "el público está deseando ver historias diferentes, historias muy cercanas y que sientan una identificación".

La experiencia "única" de la sala de cine

Marcel Barrena, director de El 47, ha querido destacar la importancia de la experiencia de una sala de cine: "La experiencia es única. El hecho de ir al cine, el ceremonial del cine, de compartirlo con tus amigos, tus hijos, quien sea, es único. El cine es un arte colectivo. Es algo que se construye en colectividad, se distribuye en colectividad y se disfruta en colectividad. El sentido final del cine es una sala. Eso yo creo que no se va a perder nunca".

David Trueba, que se encuentra actualmente trabajando en Siempre es invierno, su próxima película con Atresmedia Cine, ha secundado la importancia de las salas de cine: "La sala de cine para nosotros debe de ser una prioridad. Debemos protegerla más, debemos defenderla".

Atresmedia Cine demuestra con este evento su intención de continuar apostando por voces como las de estos cinco cineastas: plurales, cargadas de talento y con profunda pasión por el cine. La productora participará este año en más de doce rodajes de proyectos muy diferentes, pero todos con un objetivo común: llevar al público a las salas de cine.

La presencia de Atresmedia en el Festival de Málaga continuará con los estrenos de dos de las próximas series de atresplayer: Mariliendre, que formará parte de la Sección Oficial fuera de concurso y será la primera serie que clausurará el Festival, y Perdiendo el juicio.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación. ATRESMEDIA CINE lleva seis años seguidos ostentando el título de líder de taquilla del cine español.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con premios Goya a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

En 2024 lideraron la taquilla del cine español con más de 40 millones de euros de recaudación y más de 6 millones de espectadores. Las tres películas más taquilleras del año contaron con la participación de ATRESMEDIA CINE: Padre no hay más que uno 4 de Santiago Segura, La infiltrada de Arantxa Echevarría y Buffalo Kids de Pedro Solís y Juan Jesús García Galocha. También estrenaron éxitos como Casa en llamas de Dani de la Orden y La familia Benetón de Joaquín Mazón. Los últimos estrenos de la productora también han logrado gran reconocimiento, ganando 5 Premios Goya, 8 Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, 4 Premios Feroz, 3 Premios Forqué, 3 Premis Gaudí y 2 Premios de la Unión de Actores y Actrices.

ATRESMEDIA CINE continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. La productora ha estrenado en 2025 Mikaela de Daniel Calparsoro, y próximamente estrenará en cines Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira y Sin cobertura de Mar Olid, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de una decena de rodajes.