Gangsters, azafatas y medium: ¿cuál es más ficción?

'Aquelarre con muertos ajenos'. Así se titula la columna de Ferrán Monegal en 'El Periódico de Catalunya' este viernes. "Lo habitual hasta ahora, por parte de las criaturas que se han prestado en este necrófilo circo, era contactar con sus muertos, los muertos de su familia. Ana Obregón, en cambio, ha basado su actuación removiendo el espíritu del fallecido baloncestista Fernando Martín".



Monegal acentúa el "planteamiento novedoso" de esta última entrega: Obregón no es familiar del fallecido baloncestista. "Cabe preguntarse cómo le habrá quedado el cuerpo a la auténtica familia de Fernando Martín".



Los gansgsters y las azfatas vuelven a ocupar ríos de tinta online. En el blog de televisión de 'El País', Quinta Temporada, Fernando Navarro habla de la grandiosidad de la serie de la HBO 'Boardwalk Empire', de la que Canal+ estrena su segunda temporada. "Recrea con maravillosa pulcritud la vida de negocios de la mafia, trapicheos políticos y cambios sociales que ilustraron el período de la prohibición alcohólica". Mucha de la grandiosidad de la serie se debe al inconmensurable Steve Buscemi, "con su presencia magnética y sus ojos saltones".



Parece que no está dicho todo sobre 'Pan Am', la mayor apuesta de la ABC para esta temporada. En el blog Crítico en Serie hablan de la dificultad de encasillar la serie en un solo género: "Podría intensificar el culebrón, también podría ser menos evidente a la hora de tratar conflictos históricos y más elaborada con el espionaje. Pero no lo quisieron enfocar así y optaron por un modelo de ficción que es difícil de calificar y que prefiero definir como el

procedimental aéreo de postal".



El blog TeleDiaria, de La Información, no se olvida de la docu-serie 'Los Orígenes del hombre', que emite La 2 de RTVE. "El boca-oreja ha sido tan positivo que, en cada emisión, más seguidores se han sumergido en este interesante viaje hasta los tiempos del Homo sapiens".



Si 'Los Orígenes del hombre' está siendo todo un éxito para La 2, David Trueba habla del verdadero éxito de la temporada: Tu Cara Me Suena. en su columna en 'El País' del viernes, titulada 'Karaoke', el director de cine se centra en la maquinaria del entretenimiento que triunfa en este programa de Antena 3. "La maquinaria es sencilla: concurso con famosos. Es decir, doble virtud. De un lado, la competición pura y dura. Del otro, participantes conocidos, que se arriesgan a mostrar sus miserias en la disputa".