El final del mundo ya llegó en la televisión

A pesar de que la Nasa ha confirmado que el próximo 21 de diciembre no se terminará el mundo, son varias las series apocalíticas que han anticipado el fin del mundo a lo largo de los últimos años. Objetivo TV recoge algunos blogs que se han hecho eco de este apocalipsis.



El blog de En Serie te lo Digo, de Onda Cero, repasa algunas de las estrenadas más recientemente: "Más que llamaradas solares, meteoritos exterminadores o un posible cambio de eje de la Tierra, la ficción se ha centrado en ataques nucleares, extraterrestres y epidemias zombies. Revolution, Falling Skies, Flashforward, The Walking Dead, El Barco o Jericho son algunas de las últimas series en las que hemos aprendido que la humanidad en si misma sólo es una amenaza más".



Miriam Lagoa estrena blog con un manual seriéfilo para sobrevivir al fin del mundo: "El fin del mundo (tal como lo conocemos) podría llegar en forma de epidemia, apagón eléctrico, epidemia zombi, ataque robótico, invasión extraterrestre... unas posibilidades que han dado pie a un buen número de series en los últimos años".



El diario '20 Minutos' ha elaborado una lista con las 10 series apocalípticas de la televisión, entre las que están 'El Barco' o 'The Walking Dead'.



Por si acaso no acaba el mundo este viernes, 'Asesino en Serie' recomienda regalos navideños para los seriéfilos.