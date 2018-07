Balance de 2011

La mejor serie, el mejor actor, la mejor actriz... Se acerca el 31 de diciembre y los críticos de televisión hacen su particular ranking de lo mejor de 2011. Alberto Rey, autor del blog 'Asesino en Serie', ya ha publicado dos de los cuatro que post que dedicará al balance de este año lleno de estrenos y regresos. Primero se fijó en los hombres del año, donde advertía que era "sin ranking ni puestos, aunque si queréis ordenarlos de mayor a menor, podéis hacerlo en casa". En este listado no falta Bryan Carson ('Breaking Bad'), Damian Lewis ('Homeland') o Peter Dinklage ('Juego de Tronos').



Y después vinieron las mujeres, las mejores actrices que se recordarán en este 2011 según Rey serán: Zooey Deschanel ('New Girl'), Madeleine Stowe ('Revenge'), Emilia Clarke ('Juego de Tronos') y Jessica Lange ('American Horror story') son algunas de las reinas de la tele de este año.



En cambio, 'Quinta Temporada' (el blog de 'El País') se fija esta semana en las decepciones de 2011 (tras publicar el de las mejores series). La última temporada de 'Dexter', el final de 'The Killing' o la lentitud de la nueva temporada de 'The Walking Dead' están en su listado.



Tampoco ha desperdiciado el final de año el blog 'Tedeté' para hacer balance, no con un ranking ni con dos, sino con ¡tres! Para elaborar estas listas, Charo Morais ha utilizado "una fórmula matemática infalible: comedia+drama+lo que me ha parecido". De ahí, 'Pan Am', 'Damages', 'Mujeres Desesperadas', 'Fringe', 'Homeland', 'The Good Wife' o 'Juego de Tronos' se encuentran en su extenso listado. El podio lo componen: 'Breaking Bad' con el bronce, Downton Abbey con la plata y 'Boss' consigue el oro.