Temporada 2013/2014: una larga lista de futuras cancelaciones

Solo 'The Blacklist' (NBC) puede presumir de ser un estreno de éxito. La gran decepción ha sido 'Agents of S.H.I.E.L.D.' (ABC), que aunque lejos de la cancelación, no ha dejado de bajar desde que comenzó. De toda la lista de pilotos estrenados hay muchos más que no tendrán segunda temporada que aquellos que seguirán en la programación. Las cadenas deberán ingeniárselas, una vez más, para presentar unos upfronts más decentes en mayo.



En ABC se ha producido un auténtico batacazo. A sus dos series canceladas se unirán otras tres que no han funcionado: 'Betrayal' (cancelada de facto), 'The Goldbergs' y 'Trophy Wife'. 'Super Fun Night' lo tiene difícil pero sus datos son algo mejores. El fracaso que más ha dolido es 'Once Upon a Time in Wordeland', el spin-off que se enfrenta con la invencible 'The Big Bang Theory' (CBS) y que en ningún caso renovará.



También lo tienen crudo 'Revenge' (que cambiará de horario en enero) y sobre todo 'Nashville'. Los dos 'guilty pleasure' de ABC han caído en picado desde que comenzó la temporada.



NBC está resistiendo mejor el golpe que otras temporadas pero ya ha cancelado 2 series nuevas y otras tres seguirán el mismo camino: 'Dracula' (un fracaso en toda regla), 'The Michael J. Fox Show' (una serie que podía haber sido más), y 'Sean Saves The World' (de vergüenza ajena). 'Parenthood' y especialmente 'Revolution' no tendrán una próxima.



De momento, Fox no ha cancelado ninguna serie aunque no será por lo bien que le han funcionado 'Brooklyn Nine-Nine' o 'Dads', con datos mínimos desde su estreno. 'Sleepy Hollow' ha sido su mejor novedad y por eso renovó por una segunda temporada; una decisión que se toma normalmente en mayo y que Fox quiso adelantar para destacar ante el resto de cadenas. 'Almost Human', recién estrenada, ha tenido un comienzo más que decente, y hasta el segundo episodio no se sabrá si la serie se ha estrellado o puede mantener una audiencia más o menos estable.



'Raising Hope' y 'The Mindy Project' también tienen méritos suficientes para que Fox decida darles carpetazo en la próxima temporada.



CBS ya no tiene comedias infalibles ni está tan fuerte como otros años y 'We are Men', una comedia trasnochada sobre un grupo de hombres separados, fue una de las primeras cancelaciones de la temporada.



Además, la cadena se despedirá en 2014 de 'How I Met Your Mother' que emite su temporada final y salvo 'The Millers', beneficiada por emitirse tras 'The Big Bang Theory', no ha conseguido ningún estreno notable. 'Hostages' y 'Mom', que se emiten los lunes, no han conseguido liderar el que hasta hace nada era el día imbatible de CBS. Por primera vez en mucho tiempo, tendrá que presentar más pilotos de los habituales en los próximos upfronts, algo a lo que la cadena no estaba acostumbrada.



The CW frenó su caída consecutiva de muchos años con el estreno de 'Arrow' el año pasado. En esta temporada, 'The Originals', spin-off de 'Crónicas Vampíricas', se mantiene con buenos datos desde su estreno y le ha dado su mayor alegría. Las que están en el limbo entre la cancelación y la renovación son 'Reign' y 'The Tomorrow People', que tienen datos bajos aunque no definitivos para que la cadena adolescente se decida a cancelaras. Las que no se salvarán son las veteranas 'The Carrie Diaries' y 'Beauty and the Beast'.