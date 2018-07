¿Quién ganará en los Globos de Oro?

El Globo de Oro al mejor drama será para... Homeland

No hay duda para la crítica y tampoco entre la audiencia, pero para 'Homeland', la nueva serie de Showtime, estos son los primeros premios de altura en los que se mide. Aún tenemos que saber qué opina la prensa extranjera, pero está claro que merece el Globo de Oro a mejor drama del año de manera incontestable. Ninguna serie ha conseguido tanto con tan pocos capítulos. La competidora más fuerte en esta categoría es 'Juego de Tronos', que aunque tenga una calidad técnica insuperable no puede enfrentarse al perfecto guión de 'Homeland'.



El Globo de Oro al mejor actor dramático será para... Bryan Cranston

'Breakin Bad' cerró una fantástica cuarta temporada y Bryan Cranston es un actor de primer nivel, como demuestran sus tres Emmy consecutivos. Aún así los Golden Globes no han sido nunca muy favorables a la serie de AMC, por lo que Damian Lewis ('Homeland') o Kelsey Grammer ('Boss') pueden quitarle al premio al actor que interpreta a Walter White.



El Globo de Oro a la mejor actriz dramática será para... Claire Danes

La protagonista de 'Homeland' se merece este y todos los premios por el complejo trabajo que ha realizado en su interpretación de la agente Carrie Mathison, con trastorno bipolar incluido. Su rival más potente es Julianna Margulies ('The Good Wife'), nominada el año pasado y vencedora en la edición de 2010. Ha sorprendido, y mucho, la nominación de Madeline Stowe en el papel de Victoria Grayson, mala malísima de 'Revenge'.



El Globo de Oro a la mejor comedia será para... Modern Family

De las cinco comedias nominadas tres son de estreno: 'Episodes', 'Enlightened' y 'New Girl'. A pesar de ser tres propuestas muy interesantes ninguna consigue igualar el nivel de 'Modern Family' la reina de las comedias en Estados Unidos. A su favor tiene que arrasó en la pasada edición de los Emmy, y en su contra tiene a 'Glee', la quinta serie nominada, y vencedora en las dos últimas ediciones de los Globos de Oro.



El Globo de Oro a mejor actor cómico será para... Johnny Galecki

'The Big Bang Theory' mantiene unos datos de audiencia magníficos y los diferentes premios están empezando a reconocer la calidad de una de las comedias más rentables de la parrilla. El año pasado, otro miembro del reparto, Jim Parsons se hizo con el premio y en esta edición Johnny Galecki tiene muchas papeletas para repetir gracias a su papel de Leonard Hofstadter. ¿El mayor obstáculo? Alec Baldwin, ganador del premio en tres ocasiones.



El Globo de Oro a mejor actriz cómica será para... Laura Dern

Está claro que 'Enlightened' no ha gustado mucho al público, pero sí a la crítica. Gracias a ellos, Laura Dern, protagonista de esta nueva comedia de HBO, se ha hecho un hueco entre las mejores actrices cómicas del año. Su papel, entre lo naíf y lo neurótico, bien merece un Globo de Oro. Otras dos dignas rivales son Laura Linney, ganadora del año pasado por su papel protagonista en 'The Big C' y Tina Fey, de '30 Rock', que se ha llevado a casa el premio en dos ocasiones consecutivas.



El Globo de Oro al mejor actor secundario será para... Peter Dinklange

Es una categoría complicada, porque entran tanto actores dramáticos, cómicos y como también los que han participado en tv movies. El favorito es Peter Dinklange, de 'Juego de Tronos', que ya dio la sorpresa en los últimos Emmy. Muy de cerca le sigue Eric Stonestreet quién, con su papel de Cameron en 'Modern Family', ha conseguido una larga lista de reconocimientos.



El Globo de Oro a mejor actriz secundaria será para... Jessica Lange

Es innegable. La conocida actriz ha conseguido brindar una de las mejores interpretaciones del año en su retorcido papel de Constance en 'American Horror Story'. Muy raro sería si otra actriz consigue el premio. La más fuerte, quitando a Lange, es Maggie Smith, que nos tiene a todos enamorados con su papel de la sarcástica condesa viuda en 'Downton Abbey'.



El Globo de Oro a la mejor tv movie o miniserie será para... Mildred Pierce

Arrasó en los Emmy y es justo que los Globos de Oro reconozcan la inmensa calidad de la miniserie de HBO protagonizada por Kate Winslet. 'Downton Abbey' es otra de las grandes rivales en esta categoría. Tanto una como otra merecen el premio pero 'Mildred Pierce' tiene a la crítica ligeramente a su favor.



El Globo de Oro a mejor actor de tv movie o miniserie será para... Hugh Bonneville

Se trata de una categoría en la que hay un poco de todo, pero Hugh Bonneville ('Downton Abbey') y Dominic West ('The Hour') son dos de los grandes favoritos. 'Downton Abbey' es una serie que goza de reconocimiento mundial y 'The Hour' ha sido una de las series inglesas que más ha traspasado fronteras en el último año.



El Globo de Oro a mejor actriz de tv movie o miniserie serie... Kate Winslet

Hay pocas actrices de la talla de Kate Winslet. Demostró con su papel de 'Mildred Pierce' que es capaz de todo y así lo reconocieron los Emmy y con toda probabilidad, los Globos de Oro. Es uno de los premios más cantados, salvo sorpresa de última hora.