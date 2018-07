'Prisión Wentworth' y otras 7 cárceles de mujeres

'Prisión Wentworth' (2013-)

El origen: Wentworth es una serie australiana aún en emisión, reboot de Prisoner: Cell Block H, aunque con un tono más oscuro. Creada por Lara Radulovich (Vecinos) se emite en Calle 13 como Prisión Wentworth desde el 15 de marzo.

La protagonista: Bea Smith, interpretada por Danielle Cormack (Xena: la princesa guerrera), ingresa en el correccional de mujeres Wentworth, a la espera del juicio por intentar matar a su marido. Uno de sus errores es enfrentarse a Jacqueline ‘Jacs’ Holt, la matriarca de un clan de criminales.

Curioso: la quinta temporada ya no contó con su protagonista y se ha confirmado una sexta entrega que se estrenaría en 2018.

'Prisoner' (1979-1986)

El origen: Antes de Orange is the New Black, Prisoner era considerada la serie más realista sobre “mujeres tras las rejas” (así se llamó el piloto). Ficción de culto australiana, fue creada por Reg Watson (productor de Vecinos) inspirándose en la británica Within These Walls, y generó un remake, un spin-off y el reboot Wentworth.

La protagonista: Bea Smith, interpretada por Val Lehman, entra en Wentworth, aunque la serie arranca con el ingreso de otras dos reclusas, tan peligrosas, que son llevadas al bloque H, de máxima seguridad (en inglés, la serie se llamó Prisoner: Cell Block H). Su principal némesis será una reclusa lesbiana y muy violenta, Frankly Doyle.

Curioso: Con el llamativo eslogan: "Si crees que la prisión es un infierno para un hombre imagina lo que es para una mujer", Prisoner surgió como serie de 16 episodios, pero su popularidad logró que aguantara hasta ocho temporadas.

Cartel de la segunda temporada de Vis a Vis | antena3.com

'Vis a vis' (2015-)

El origen: Estrenada en Antena 3, y a pesar de ser comparada con Orange is the New Black en un inicio, Vis a Vis logró ganarse su propio hueco y atraer a más de tres millones de espectadores en sus dos primeras temporadas.

La protagonista: Macarena Ferreiro (Maggie Civantos) es condenada injustamente a ingresar en la cárcel Cruz del Sur por malversación, tras haber sido engañada por su jefe. El eje de la trama es el robo de dinero de un furgón y el contrapunto de la novata, una gran (y peligrosa) antagonista: Zulema (Najwa Nimri).

Curioso: Alex Pina, creador de Vis a vis, reconoce que la inspiración le llegó más de Wentworth que de Orange is the New Black.

'Orange is the New Black' (2013-)

El origen: Su creadora, Jenji Kohan (Weeds), se inspiró en el libro autobiográfico de Piper Kerman, aunque, tras la primera temporada, poco (o nada) tiene que ver con él.

La protagonista: Piper Chapman (Taylor Schilling), una mujer que parece no haber roto un plato, es condenada por traficar con dinero de la droga. Desde la segunda temporada, las tramas se vuelven más violenta, con internas mucho más peligrosas.

Curioso: Ojos Locos, personaje con el que Uzo Aduba ha ganado dos Emmy, resume la intención de la serie: denunciar que la cárcel no anima a la reinserción y crea personas sin autoestima.

Orange is the new black | Agencias

Otras:

'Within These Walls' (1974-1978)

Centrada más en el personal de la prisión que en las reclusas, esta serie británica de ITV que tuvo cinco temporadas fue creada por David Butler, que se reservó el papel de capellán de la cárcel. Se considera el germen de las ficciones televisivas sobre prisiones femeninas.

'Women in Prison' (1987-1988)

En tono de comedia, una yuppie ingresa en una prisión de Wisconsin al ser pillada robando en varias tiendas. Creada por los productores de Matrimonio con hijos, aguantó sólo una temporada en Fox.

'Bad Girls' (1999-2006)

Ocho temporadas que se inician cuando una mujer entra en prisión tras matar al policía que violó a su novia. Una vez dentro de la cárcel de Larkhall, mantendrá una relación amorosa con la alcaide. De esta serie de la británica ITV hizo NBC un remake en EEUU.

'Dead Boss' (2012)

Escrita y protagonizada por Sharon Horgan ('Catastrophe'), en esta producción de la cadena BBC Helen Stephens es acusada injustamente de matar a su jefe. En un tono de comedia negra, sólo se emitieron seis episodios.