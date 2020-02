Como sus protagonistas, 'The Walking Dead' es una superviviente. La serie supo enganchar a sus seguidores con un cliffhanger en el último episodio emitido a finales de noviembre. ¿Qué les ocurriría a los supervivientes atrapados en la cueva? Nos dejaron en ascuas. En su regreso, con el episodio 'Presión (Squeeze)', dirigido por Michael E. Satrazemis, asistimos expectantes al esperado desenlace. Sin embargo, la gran sorpresa llega al final, gracias al chivato de Negan.

Atrapados en la cueva por culpa de Carol

Abstenerse claustrofóbicos como Carol (Melissa McBride) porque casi todo el episodio transcurre dentro de la dichosa cueva, a oscuras, buscando una salida por la que escapar, mientras trepan por las rocas y arrastran sus cuerpos entre estrechísimos pasadizos. El grupo ha pagado el pato por su culpa, pues Carol los llevó directos a la boca del lobo al perseguir a su némesis Alpha (Samantha Morton).

Recordemos que al inicio de la décima temporada era la propia Carol la que se preguntaba: "¿Cuánto va a durar esto de matarnos unos a otros?". Pues bien, la aguerrida superviviente sigue obcecada con plantarle cara a la temida líder de los Susurradores. Carol no ha superado la muerte de Henry, su hijo adoptivo, y persiguió a Alpha hasta el bosque provocando que todos cayeran de cabeza en su trampa. “Sé que debo parar, pero no puedo”, le confiesa a Daryl (Norman Reedus), un poco harto de sus arrebatos. Carol quiere vengarse de Alpha no de cualquier manera sino haciéndole sufrir. Cuidado con ella.

Por eso, su obsesión vuelve a poner en peligro a los demás. Cuando, por fin, dan con un agujero por el que huir de la horda de zombies, Carol coge un cartucho de dinamita sin decírselo a nadie y…¡boom! explota. En el caos, casi todos escapan. Daryl, la propia Carol, Jerry (Cooper Andrews), que las pasa canutas tras quedarse atascado, y Kelly (Angel Theory) salen al exterior. Pero Magna (Nadia Hilker) y Connie (Lauren Ridloff) se quedan dentro cuando la cueva se derrumba. Daryl va en busca de otra salida, mientras temen que los Caminantes puedan acudir por el ruido de la explosión.

Desnudos con los calcetines puestos

Otra trama de espionaje desencadena una de las situaciones más sorprendentes de la temporada. Recordemos que Siddiq (Avi Nash), el novio de Rosita (Christian Serratos), fue asesinado por Dante (Juan Javier Cardenas) cuando descubre que era un espía de Alpha. El antagonista de la temporada fue encarcelado pero acabó cosido a puñaladas por Gabriel (Seth Gilliam) que se lo cargó con la misma ira que le invade a Carol. Pues bien, ahora es Negan (Jeffrey Dean Morgan), que sigue con el grupo de Alpha, el que pone a prueba su lealtad para con ella, cuando le cuenta que el espía que buscan se encuentra entre sus propias filas. La traidora, según Negan, es Gamma (Thora Birch), que ha desaparecido. Alpha se enfurece y amenaza a Negan apuntándole con el cuchillo en su entrepierna.

Después, Negan no sabe a qué atenerse cuando Alpha le obliga a acompañarla al bosque. Primero bromea con que se haya ganado su propia máscara, ya que ha servido a la líder. Luego se teme lo peor, pues ella le obliga a desnudarse, prohibiéndole que le mire a la cara. Negan entonces suelta el que cree su último speech. "Me convertí en un monstruo porque era lo que el mundo necesitaba", declama. El antiguo enemigo de Rick se queda sin ropa, solo le vemos la cara, y, al darse la vuelta para recibir aquella puñalada en sus partes de la que se había librado antes, descubre con sorpresa que Alpha también está en pelotas, solo oculta la cara por la máscara. Esta situación es tan patética como morbosa, pues al abrirse el plano vemos a la pareja desnuda, abrazados en un claro del bosque, con los calcetines puestos.

Lo que ocurrirá según el cómic

(este texto contiene spoilers de lo que podría ocurrir en los próximos siete episodios restantes de la temporada)

Siguiendo con Negan y Alpha, según el cómic, es Negan quien matará a la líder de los Susurradores, así que la relación que han comenzado podría derivar en una traición de las gordas, aunque Carol tendría que quedarse con las ganas de su particular venganza ciega. ¿Dejaran los guionistas de la serie que Carol se quede con las ganas?

Angela Kang, la showrunner de 'The Walking Dead', adelantó el nombre del último episodio, 'A Certain Doom', anunciando que habrá "un gran peligro" del que se irían dando pistas en cada uno de los episodios que faltan por emitirse. No sabemos si se refería a este tema o a la desaparición de Michonne (Danai Gurira). A la pareja de Rick la dejamos en Oceanside llegando a un acuerdo con Virgil (Kevin Carroll). Si ella le ayudaba a llegar a su comunidad, en una instalación militar en una isla, él le daría armas para luchar contra los Susurradores.

Por el momento se desconoce si Michonne volverá con el grupo para ayudarles con las armas o descubrirá en su nuevo destino lo que le pasó realmente a Rick y ese sea el motivo para el que desaparezca de la serie (y continúe, posiblemente, en las películas). Lo que sí es seguro es que mientras Danai Gurira deja la serie, Lauren Cohan regresará como Maggie en la próxima temporada. ¿Hará algún cameo antes? Ni idea. 'The Walking Dead', tan intrigante como siempre.