1. Jodie Comer a lo Baby Joda

No lo pretendieron, pero se convirtieron en carne de meme por su parecido con dos personajes de 'Star Wars'. Rooney Mara, que acompañó a su novio Joaquin Phoenix, por el par de moños que se plantó en la cabeza, al más puro estilo princesa Leia. Jodie Comer, nominada por 'Killing Eve', por las mangas abullonadas de su vestido verde de Mary Katrantzou, que parecían las orejas de Baby Joda, la achuchable criatura de 'The Mandalorian', la serie de Disney. Hasta Ricky Gervais aludió a la pequeña marioneta para comentar su gran parecido físico con Joe Pesci, nominado por 'El irlandés'.

2. El parrús de Helen Mirren

Fue la quinta vez de Ricky Gervais como presentador tras las ediciones de 2010, 2011, 2012 y 2016. El cómico apareció con su sempiterna cerveza, pero algo cabizbajo, asegurando que como iba a ser su última vez que le daba igual todo. Uno de sus dardos venenosos fue contra la película 'Cats', que resumió como la oportunidad de poder ver a Helen Mirren, que interpreta a uno de los felinos en esta vapuleada adaptación del musical, lamerse su propio parrús. Fue una pena que las cámaras no enfocaran el (seguramente) careto de desconcierto de la elegante actriz, nominada por Catalina la Grande. Luego añadió: "Si no vestís a la gente de gato tendréis nominaciones".

3. La cena vegana

Durante la gala se sirvió una cena vegana por primera vez. Joaquín Phoenix lo mencionó en su discurso (él es un defensor de los animales y participa en campañas para PETA) diciendo que todos tenemos que asumir responsabilidades, hacer sacrificios en nuestras vidas. Y Ricky Gervais lo usó para bromear sobre la avanzada edad de los miembros de la asociación que entregan los premios a los que llamó “vegetales”, algo que no desentonaba con el menú ofrecido.

4. El sex appeal de Pierce Brosnan

Los hijos de Pierce Brosnan, protagonista de 'The Son', fueron nombrados embajadores, debían entregar las estatuillas y acompañar a los premiados sobre el escenario. El orgulloso padre apareció con una larga perilla, acompañado por Will Ferrell, productor de Succession, para entregar un premio, algo que no le resultó nada fácil pues el cómico comenzó a tirarle los tejos, destacando su elegancia y su perilla. “Hasta hueles bien, y no es colonia”, se cachondeó, mientras el ex James Bond mantenía el tipo como podía.

5. El extraño beso de 'Succession'

Ganó como mejor serie dramática del año la segunda temporada de 'Succession'. Antes de llevarse el ansiado galardón, también se lo llevó uno de sus protagonistas, Brian Cox en su segunda nominación. Nervioso, el veterano actor, que interpreta al patriarca de esta familia llena de ambición y odio, le plantó un beso en la boca a Kieran Culkin, su hijo en la ficción, también nominado, para sorpresa de los presentes.

6. Todas las miradas en Jennifer Aniston

La actriz de Friends, candidata por 'The Morning Show', subió al escenario junto a Reese Whiterspoon, también nominada por la serie de Apple TV, que entraba por primera vez a competir en los Globos. Las dos actrices fueron las encargadas de iniciar la entrega de premios y lo hicieron levantándose desde sus mesas, algo que puso algo nerviosa a Jennifer Aniston. Después, cuando Brad Pitt ganó el Globo por 'Érase una vez... en Hollywood', la cámara enfocó a la actriz, que atendía las palabras del que fue su marido hace unos años. Nos quedamos con las ganas de que posaran los dos juntos.

7. Brad Pitt y Titanic

Al recoger su Globo, el segundo tras el que ganó por la película Doce monos, Brad Pitt, también visiblemente nervioso, agradeció a su compañero Leonardo Di Caprio su ayuda y complicidad. De forma inesperada, le dijo para rematar: "Yo habría compartido la tabla contigo", un guiño al espacio que compartía con Kate Winslet en 'Titanic' que hasta al mismísimo DiCaprio le resultó extraño. Inmediatamente después, Brad Pitt preguntó que dónde estaba el baño que necesitaba ir urgentemente.

8. Australia SOS

Pedir ayuda para sofocar los incendios que están devastando Australia fue uno de los leit motiv de la gala. La primera en mencionarlo fue Jennifer Aniston al recoger el premio de Russell Crowe, por La voz más alta, en la que interpreta al ejecutivo de la FOX y depredador sexual Roger Ailes. El actor no pudo acudir pero su mensaje caló: "El cambio climático es el culpable de los incendios de Australia". Lo recordó también Ellen Degeneres al recoger su premio Carol Burnet, Pierce Brosnan y Cate Blanchett, que dijo: “Gracias a los voluntarios que luchan contra el fuego, un desastre climático al que todos nos enfrentamos”.

9. No faltó Obama

Como ocurrió con 'Succession', por fin se hizo justicia también con Fleabag en su segunda temporada. Phoebe Waller-Bridge recogió el premio a mejor comedia y actriz. Comentó que fue sencillo trabajar con Andrew Scott, el cura cachondo del que se enamora en la ficción, porque el actor "tiene química hasta con una piedra". No se olvidó de Obama. En la serie su personaje se masturba viendo uno de sus mítines y el propio Obama incluyó este año Fleabag entre sus series favoritas. "Quería darle las gracias a Obama por ponernos en su lista. Quiero decir que siempre estuvo en mí", bromeó.

10. Mensaje feminista

Hubo dos mujeres que dijeron las cosas muy claras. Una fue Michelle Williams, que está embarazada de su pareja, al recoger su Globo por interpretar a Gwen Verdon en la miniserie 'Fosse/Verdon'. Afirmó que no estaría donde está si no fuera por otras mujeres, que el derecho a elegir hay que mantenerlo vivo. Y animó a votar en las próximas elecciones: "Las mujeres tienen que buscar su propio interés, es lo que llevan haciendo los hombres durante años y por eso el mundo se parece a ellos". La otra fue Patricia Arquette, que ganó por su papel de madre tóxica en la miniserie 'The Act'. "Somos un país al borde de la guerra, con un presidente que amenaza por Twitter a gente que no sabe si le van a caer bombas en la cabeza. Vamos a tratar de tener un mundo mejor, que todo el mundo vote en 2020", afirmó con el rostro muy serio.

11. Españoles sin premio

Antonio Banderas, nominado por 'Dolor y gloria' –el año pasado lo fue por 'Genius: Picasso'– presentó con Helen Mirren el premio a mejor director. Luego se fue de vacío al ganar Joaquin Phoenix por Joker. Algo parecido le ocurrió a Pedro Almodóvar cuya película, Dolor y gloria, perdió frente a la coreana Parásitos, una de las favoritas en todos los festivales. Bong Joon-ho, también nominado como director y guion, necesitó un traductor y confesó sentirse al competir con el director manchego.

12. Tom Hanks en 'Vacaciones en el mar'

Tom Hanks se llevó el Cecil B. DeMille visiblemente emocionado. Dijo tener un buen catarro, pero se emocionó y no pudo contener las lágrimas al ver allí a su mujer y sus cinco hijos. El ganador de ocho Globos de Oro bromeó con Vacaciones en el mar, en la que debutó en 1980, y comentó que sus hijos son más sabios que él y que su mujer, Rita, ha aguantado mis ausencias. "No puedo decir cuanto significa el amor de la familia para mí", remató.

13. Olivia Colman… "piripi"

Lo reveló ella misma. Olivia Colman se llevó el Globo por su magnífico retrato de la reina Isabel de Inglaterra en 'The Crown'. Curiosamente en 2019 había ganado otro Globo interpretando a la reina de La favorita. Vestida de rojo y con la sonrisa de oreja a oreja subió al escenario para confesar que estaba “un poco piripi”. “No sé lo que estoy diciendo”, afirmó, riéndose a carcajadas mientras se iba del escenario.

14. ¿Cuánto cuesta una vida?

La pregunta la lanzó al aire el actor Jared Harris, nominado por 'Chernobyl'. "¿Cuánto cuesta una vida? Cada día es más relevante viendo las noticias", dijo enigmático al subir al escenario a recoger el Globo de Oro a la mejor miniserie. “No todo es Netflix”, había comentado, orgulloso de que la serie de HBO rascara algo. Russell Crowe le había quitado la estatuilla, al menos Stellan Skarsgard sí ganó como actor de reparto.

15. Soy gay

Kate McKinnon ('El escándalo') le entregó a Ellen DeGeneres el premio Carol Burnett. La cómica del 'Saturday Night Live' comentó que gracias a ella pudo decirle a sus padres que era lesbiana. "Era como tener ADN extraterrestre en tu árbol genealógico, y ella sufrió y nos ayudó a los demás". La presentadora besó a su mujer la actriz Portia de Rossi antes de subir al escenario mientras era vitoreada por Elton John. Se convirtió en su serie 'Ellen' en el primer personaje gay en salir del armario en prime time, allá por 1997, cuando le decía abiertamente al personaje de Laura Dern: "Soy gay". En el vídeo homenaje en la gala aparecieron estas imágenes junto a otras, un momento histórico en la televisión norteamericana.