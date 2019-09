'Lo trans es bello', el bolso de Laverne Cox

Las últimas en llegar fueron Kim Kardashian y Kendall Jenner que apareció con un vestido negro de flores rojas, muy flamenca gótica. El colorido lo pusieron los miembros disfrazados del concurso de talentos The Masked Singer, porque en la alfombra imperó el blanco y el negro entre ellas. Destacó el mensaje reivindicativo de la actriz transexual Laverne Cox ('Orange is the New Black') con su bolso multicolor en el que podía leerse: "Oct 8, Title VII, Supreme Court" (en referencia al caso de la Corte Suprema del 8 de octubre para decidir si la discriminación anti-LGTBQ se califica como sexual) y, por el otro lado, "#TRANSISBEAUTIFUL".

El homenaje a la tele de Homer Simpson

Sin presentador, por segunda vez en la historia de los Emmy, un dibujo animado, Homer Simpson vestido de etiqueta (30 temporadas que llevan ya Los Simpson), abrió la gala exclamando: "Este ha sido mi sueño imposible". Después Antony Anderson ('Black-ish') buscó a un ganador del Emmy. Bryan Cranston ('Breaking Bad') habló entonces del "poder de la televisión" ("La televisión nunca ha sido tan buena") y dio paso a un vídeo en el que destacaba Juego de tronos de principio a fin.

'Juego de Tronos', imbatible

El adiós a la serie más vista en el mundo contó con Peter Dinklage sobre el escenario. Para el actor es su cuarto Emmy, acumulando ocho nominaciones por cada una de las temporadas de la serie en la que ha interpretado a Tyrion.

La última entrega de 'Juego de Tronos' partía como favorita para romper todos los récords. Se lleva finalmente 12 premios, 10 técnicos, entregados la semana pasada, y otros dos esta noche, coronándola como mejor drama de 2019.

Cuatro discursos potentes

Patricia Arquette ('The Act') pidió igualdad de oportunidades, especialmente para las transexuales. "Den trabajo a las personas trans, son seres humanos". Alexis, su hermana y actriz transexual, murió en 2016. Michelle Williams (mejor actriz de miniserie por Fosse / Verdon) lo hizo por el sueldo de las mujeres negras. "Cuando le das valor a una persona, le empodera. La próxima vez escuchen que una mujer les diga lo que necesita, escúchala, créela". Jharrel Jerome (mejor actor de miniserie por Así nos ven) ha dedicado su premio a los cinco de Central Park que se encontraban entre el público y que han levantado sus puños. Y Alex Borstein (mejor actriz de reparto por 'The Marvelous Mrs Maisel'; su compañero Tony Shalhoub se lo llevó como actor) hizo un homenaje a los inmigrantes, incluida su abuela que sobrevivió al Holocausto.

'Fleabag' ganó a 'Veep'

"Esto ya es ridículo" dijo Phoebe Waller-Bridge cuando se ha subido al escenario hasta tres veces. Los Emmy encumbran su serie Fleabag como la mejor comedia de 2019, y a ella como una de las más talentosas guionistas del momento. No solo eso, también como mejor actriz de comedia. Ha tenido que ser otra actriz con doble apellido la que se lo ha arrebatado a Julia Louis-Dreyfus que no se lo lleva por Veep por primera vez en siete temporadas (Hugh Laurie fue el encargado de presentar el homenaje-último adiós a la sitcom). En total , 'Fleabag' se lleva a casa cuatro premios: mejor comedia, guión, actriz y dirección (Harry Breadbeer), seis si tenemos en cuenta los técnicos.

Billy Porter ('Pose') hace historia

El actor curtido en las tablas de Broadway Billy Porter se convierte en el primer hombre negro gay en ganar como mejor actor de drama por Pose, una de las ficciones más reivindicativas de la parrilla. El actor, un MC en concursos drag de los años 80 en la ficción, llamó la atención en la alfombra roja con un llamativo sombrero (aunque menos que en otras ocasiones) y reclamó feliz el derecho a estar ahí con una larga cita de James Baldwin que acabab diciendo: “Tengo derecho a estar aquí, y tú también. Todos lo tenemos”.

Dos asesinos a la par

Además de 'Fleabag', Phoebe Waller-Bridge vio cómo por fin era reconocida la interpretación de Jodie Comer por 'Killing Eve', su segunda exitosa ficción. La actriz comentó en la alfombra que le sorprendió saber que el príncipe Guillermo era muy fan de la serie y confesó que no había invitado a sus padres a la gala. La sádica Villanelle de Jodie Comer bien podría hacer un crossover con su homólogo asesino Barry de la serie protagonizada por Bill Hader, que ganó como mejor actor de comedia. Hader se burló en broma del cocreador de la serie Alec Berg. Comedia negra en estado puro.

Vídeo despedida: Sin 'Orange'

Fue una noche de despedidas. Junto al homenaje a dos pesos pesados como 'Juego de Tronos' y 'Veep', los Emmy no quisieron olvidar tampoco a ese buen puñado de series que han dicho adiós en 2019. Presentó el momento los protagonistas de 'Empire', Terrence Howard y Taraji P. Henson, que despidieron a series como 'The Big Bang Theory', 'House of Cards', 'Jane the Virgin', 'Broad City', 'Unbreakable Kimmy Schmidt', 'Gotham'... aunque 'Orange is the New Black' se quedó fuera. Nosotros no queremos olvidar tampoco el record del 'Saturday Night Live', que ganó como mejor programa de sketches; al sorprendido Jason Bateman al recoger su Emmy como mejor director de drama por 'Ozark' (Julia Garner le acompañó como mejor actriz de reparto). Y, por supuesto, dos pesos pesados como 'Succession' (mejor guión drama para Jesse Armstrong) y 'Chernobyl' mejor miniserie de 2019 y mejor guión para Craig Mazin. Va a ser verdad lo que decía Bryan Cranston: nunca se ha hecho mejor televisión.

