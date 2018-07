La marcha de Sandra Oh deja a 'Anatomía de Grey' sin nada a lo que agarrarse

Sabíamos desde que comenzó la temporada que la décima sería la última para Sandra Oh. Después de diez años, la doctora Cristina Yang colgaba la bata de cirujana. Era de las pocas actrices del casting original que aún quedaban en la serie, y la temporada, sobre todo en su tramo final, se ha dedicado casi por completo a despedirla.



Se había especulado mucho con el retorno de Burke, siete temporadas después, pero al final quedó reducido a un solo episodio, con una trama carente de chispa y una gran oportunidad desaprovechada. No ha estado mal, en cambio, que Shonda haya elegido a Owen como el amor de su vida, pero después del memorable plantón el altar de la tercera temporada, la historia de amor con Burke merecía un final más intenso, más Grey Style.



El capítulo de su despedida no ha sido, ni de lejos, la mejor finale de Grey, aunque momentos emotivos y lacrimógenos los ha habido. El último baile entre Cristina y Meredith, su última mirada con Owen a través de un cristal, su abrazo con todos los miembros del casting original y sobre todo ese cartel que la describe como Doctora Cristina Yang, jefa de cirugía cardiotorácica. La residente más ambiciosa consigue por fin lo que tanto merecía.



Un capítulo así, después de un personaje que ha pasado diez años por los ojos del público merecía que al menos tuviese un mínimo impacto en la audiencia. Nada. La despedida de Sandra Oh no logró subir ni un punto en relación a su anterior episodio y pasó con más pena que gloria. Ha hecho bien la actriz en abandonar, ahora que el desgaste se hace insostenible y que no queda más por donde rascar.



Para colmo ABC reubicará la 11ª temporada los jueves a las ocho de la tarde, enfrentándola con 'The Big Bang Theory' (la serie más vista de la televisión americana en abierto) y relegándola una hora antes del prime time estelar (las nueve de la noche), lugar que ha ocupado durante ocho años y que en la temporada 2014/2015 será para 'Scandal', el drama más visto de la network.



Bien sabemos los pocos que hemos seguido la serie durante sus más de 200 capítulos, que debe terminar cuanto antes, por más que Ellen Pompeo y Patrick Dempsey permanezcan en la serie. Da igual. 'Anatomía de Grey' no es ya una sombra, sino las sobras de sí misma. Shonda Rhimes ya tiene otras dos series de las que ocuparse y debería despedir a la serie por la que se ha convertido en una de las showrunners más influyentes de la televisión broadcast.



Entre tanta mediocridad, los fans tuvimos un guiño en la cabecera del episodio: un montaje fotográfico que resumía los mejores momentos de Cristina durante la serie. Fue también en ese momento cuando supimos que sin ella la serie se queda en estado comatoso y que sólo si la audiencia huye en masa estaremos salvados. Tened presente que Sandra Oh ha declarado que estará para la Series Finale, sea cuando sea. De nosotros depende que sea pronto.