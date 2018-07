'Mar de Plástico': un thriller con todos los ingredientes para ser un éxito

'Mar de Plástico', producción de Boomerang TV para Antena 3, logra introducirte de lleno en la acción desde la primera secuencia, en la que Ainhoa es brutalmente asesinada y desangrada hasta morir. Es entonces cuando conocemos al atormentado protagonista, el sargento Héctor (interpretado por Rodolfo Sancho), que llega a la localidad de Campoamargo (Almería) para resolver el caso y solucionar a la vez sus propios conflictos emocionales.



El episodio piloto centra toda la acción en presentar a los personajes principales para lanzar múltiples sospechas sobre quién es el culpable. Hasta ahí estamos ante la estructura clásica de misterio y thriller, pero el punto original y distintivo de 'Mar de Plástico' reside en la localización de los invernaderos de Almería y en las numerosas escenas exteriores, que le dan una autenticidad más que notable a la historia.



La costa almeriense sirve como escenario perfecto para el conflicto racial de la serie, en el que españoles, marroquíes, nigerianos y rusos se encuentran lucha constante, aunque, como no podía ser de otra forma, hay otros que lejos de pelear comparten algo más que la lucha del más fuerte. Es el caso de Ainhoa y Kaled, una historia de amor cubierta de sospecha.



El caso de Ainhoa, hija de la alcaldesa del pueblo, abre muchísimos interrogantes que se irán resolviendo en los siguientes episodios: ¿Qué tipo de relación tenía con Kaled? ¿Su novio Lucas estaba al tanto de la ayuda que Ainhoa ofrecía a los inmigrantes de Campoamargo? ¿El asesino ha querido asesinar a Ainhoa para hacer daño a la alcaldesa?



Además del asesinato y su eventual resolución, hay una interesante historia de amor entre Héctor y Marta (Belén López), que perdió a su marido en la guerra de Afganistán y que por aquel entonces era compañero de Héctor. Ella, que no ha superado el duelo todavía, culpa al sargento de lo sucedido, aunque por otro lado no puede evitar sentirse atraída por él. Entre ambos hay tanta química como cuestiones pendientes de resolver.



'Mar de Plástico' es un paso más y abre un nuevo camino muy interesante y estimulante para la ficción española. Entretenida, bien dirigida y con una potencia visual indudable, la serie tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los éxitos de la temporada 2015/2016.