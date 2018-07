Eva Longoria, ¿pero qué has hecho?

En su episodio de estreno ‘Telenovela’ se conformó con solo 5 millones de espectadores, un dato pésimo si se tiene en cuenta que la serie iba precedida por ‘The Voice’, que anotó el pasado lunes más de 12 millones de espectadores. El segundo episodio, emitido justo después, cayó en picado y anotó tan solo 3,3 millones. La serie, por lo tanto, no tiene esperanzas para renovar.



Resulta extraño que después de haber protagonizado una de las series más importantes de la última década como ‘Mujeres Desesperadas’, Eva Longoria haya querido protagonizar una comedia de tercera división. La actriz da vida a Ana Sofía Calderón, actriz de una telenovela exagerada y voluptuosa que reúne todos los tópicos propios del género.



La idea no era mala y hubiese dado juego planteada de otra forma, pero en esta serie se confirma que Eva Longoria no es capaz de interpretar nada que sea distinto a su mítico papel como Gabrielle Solís. De hecho, ‘Telenovela’ parece un mal spin-off del personaje que interpretó durante 8 temporadas. El resto del casting, mediocre y sin nadie que destaque, no aporta mucho a una serie ya de por sí difícil de digerir y que tiene nula capacidad para crear interés por los siguientes episodios.



Siempre es mala señal cuando una cadena decide reducir los episodios de una serie. A principios de año, en enero de 2015, NBC encargó 13 capítulos para su emisión durante toda la temporada. Hace pocas semanas, el pasado 19 de octubre, la cadena del pavo real optó por reducir la temporada a solo 11 capítulos.



Con reducción de episodios o sin ella, ‘Telenovela’ es una de esas series que engrosará por méritos propios lo peor del año y que no será recordada por nadie. Una pena que Eva Longoria se haya echado tierra sobre su propio cuerpo produciendo una serie en la que sale tan mal parada.