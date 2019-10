Aunque quizás el título no se mantenga si el proyecto sigue evolucionando: en agosto Mariló preparaba un magazine con entrevistas y humor. Pero ahora el formato que baraja es un debate político. Un programa similar condujo hace una década en la misma cadena.

Y tras casi diez años de excedencia sucedió un milagro: Mariló recordó que vencía su plazo y podía perder su plaza. Era el momento para ella, para el retorno y para ponerse al frente de uno de los espacios estrella de la nueva Canal Sur.

Muchos haters

Mariló Montero trabajó en la televisión de Costa Rica, fue 'chica Hermida' en Televisión Española, trabajó para un programa de Concha Velasco en Antena 3 y acompañó en Canal Sur al que fue posteriormente su marido, Carlos Herrera.

En esa misma cadena fue entrevistada hace unos días por su amiga Toñi Moreno, que protestó por la colección de haters que arremeten contra el nuevo fichaje de Canal Sur. Mariló recordó algunos de los palos que sufrió en TVE.

La colección de palos que sufrió Mariló

Mariló aseguró en 2012 en antena de que los pacientes que esperaban un trasplante de órganos no iban a recibirlos de un asesino: "He sentido tranquilidad al saber que los órganos de este hombre no van a dar vida a nadie".

¿La razón? Según ella porque "no está científicamente demostrado que el alma no se transmita". El director de la Organización Nacional de Trasplantes se hizo cruces al ver el rigor científico con el que trabajaban en una corporación cuya obligación es ejercer de servicio público.

Muchos tuiteros se pasaron de la raya, pero Mariló quizás no contribuyó a perder enemigos con algunas de sus intervenciones: "Tenemos aquí un limón. Lo tienen en casa. Coja el limón, o la naranja, acérqueselo a la nariz, lo puede oler y, si aprieta un poquito, sale el olor y se puede llenar toda la casa. El aroma de limón puede prevenir el cáncer. Veremos si también puede prevenir el cáncer los aceites esenciales, si tienen los mismos efectos anticancerígenos que la pieza de fruta".

Lapsus

Algunos lapsus de la navarra también tuvieron consecuencias: Marió se preguntó qué llevaba el coche fúnebre de Sara Montiel, afirmó sin equivocarse que las personas que más sufren la homofobia son los integrantes del colectivo LGTBIQ+ y comparó los Sanfermines con el accidente del Madrid Arena.

La presentadora también dijo que el Toro de la Vega era una "fiesta maravillosa", le preguntó al director del Museo del Calamar gigante de Luarca si los calamares del museo estaban vivos, confundió el río Miño con el Nilo, aseguró que el cadáver de la niña Asunta estaba "blandita" porque acababa de morir y confundió el QDEP de una esquela con una firma.

Todos nos podemos equivocar, pero es evidente que en las redes no se cortaron con esta presentadora que quizás ahora intente no acercarse al trending topic. Mariló seguramente pretenda que su fama en las redes mengüe. Al menos durante algunos meses.