Vida y milagros de María José Sáez, la auténtica reina del verano

María José Saéz primero se sumó a la delegación de Antena 3 en la Comunidad Valenciana y posteriormente fue escogida como uno de los rostros de 'Las noticias de la mañana' a nivel estatal. Durante el estío, que en el campo informativo ha sido frenético, Sáez ha aparcado su horario habitual que le lleva a comenzar el sueño a las ocho de la tarde y despertarse a las dos de la madrugada.

La presentadora señaló en Ecoteuve el feeling existente con Sandra Golpe, que además de su compañera "es mi amiga y siempre ha apostado y ha creído en mí cuando nadie lo hacía. Me ha mandado muchos mensajes de ánimo", explicó. María José destaca al igual que sus compañeros el buen rollo que irradia la nueva etapa de los informativos bajo la dirección de Santiago González.

Más visibilidad para la mujer

Parte importante del informativo más femenino de la televisión, 'Las noticias de la mañana', María José fue entrevistada por Vanitatis y mostró su apoyo a la huelga del 8-M: "Me parece un paso adelante dar visibilidad a una lacra social que durante años se ha mantenido oculta, por la vergüenza que sentían las víctimas y por la presión que ejercían los agresores, me parece un paso adelante. Romper un cristal, visible para todos, pero imposible de sortear".

Sus orígenes

La presentadora desveló en el medio universitario El Rotativo que estudió periodismo "porque no me imaginaba haciendo otra cosa. Desde bien pequeña ha sido mi sueño. Las celebraciones familiares en mi casa terminaban siempre con una rueda de prensa, me imaginaba que el tenedor era un micro y les hacía una entrevista “en profundidad”. Recuerdo ahora esos pequeños momentos con mucho cariño porque mis padres y mis abuelos se lo tomaban tan en serio que sin quererlo me animaron a convertir mi sueño en una realidad".

Su entrada en Antena 3 fue "gracias a unas prácticas que ofertaba la universidad. Vi el anuncio y no lo dudé. Mandé mi currículum, con muy pocas esperanzas, pero a los pocos días me llamaron para hacerme la entrevista. Llegué hecha un flan a la delegación y siete años después, aún sigo en la misma casa. Comencé como becaria llevando el trípode, acompañando a los equipos a las coberturas. Me empapé de la experiencia de mis compañeros y me dieron muchos consejos que a día de hoy sigo aplicando. Terminé la beca en verano y les hacía falta gente para las vacaciones y pensaron en mí. Ese verano no paré de trabajar y al verano le siguieron las navidades, alguna baja maternal, algún refuerzo y después de dos años de sustituciones llegó mi oportunidad. Me contrataron con 26 años y un año después me llamaron de Madrid para hacerme una prueba y aquí estoy".

Aunque dejó su tierra, María José es muy querida en la Comunidad Valenciana, donde ha recibido algunos reconocimientos. Hace dos años fue la pregonera de las fiestas de Moros y Cristianos en Elda y en mayo del presente año su labor fue premiada por La Razón, cuya delegación en la Comunidad Autónoma cumplía 20 años.