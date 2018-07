La receta secreta con la que Ana de Armas conquistó Hollywood

Pero De Armas conquistó La Meca del cine casi sin pretenderlo, tal y como le confesaba a Vanity Fair: "La mayor parte de los de actores emigra a Los Ángeles en busca de agente y trabajo. En mi caso ha sido al revés. El trabajo me ha llevado allí. El director Jonathan Jakubowicz buscaba a la mujer panameña de Durán, me vio en la pantalla y contactó con mi representante para preguntarle si podía ir a Los Ángeles. "¡Cómo que si puedo! ¡Mañana mismo estoy allí!".

El biopic del boxeador panameño Roberto Durán, 'Hands of stone', fue la carta de entrada de la actriz cubana al mayor escaparate mundial de la interpretación, ahora conquistado por esta actriz de belleza exótica de tan solo 29 años. Más tarde su labor sería recompensada con otros papeles como 'Knock Knock', donde compartió reparto con Keanu Reeves, y por supuesto 'Blade Runner 2049', secuela de la inolvidable obra distópica de Ridley Scott: "Todavía hoy me cuesta creer que haya rodado 'Blade Runner'. Es emocionante por lo que significa ser parte de la historia de una película tan icónica, la continuación después de 30 años, y con un director como Denis Villeneuve y actores como Harrison Ford y Ryan Gosling. Es increíble. Conseguí el papel después de tres audiciones".

Pero para conquistar Hollywood, Ana empezó por los cimientos: soñó con ello desde los 11 años y a los 14 dio sus primeros pasos en la Escuela Teatro de La Habana, ciudad donde todavía viven sus padres. Han pasado muchos años de 'El Internado', pero tal y como reconocía la actriz en El Periódico nada ha cambiado: "Creo que no he perdido la ilusión. En cada trabajo que empiezo, me pongo igual de nerviosa y siento las mismas mariposas en el estómago".

Pero no lo ha tenido fácil, en especial por las formas de vida de los Estados Unidos: "Es un país que cuesta digerir. Una cultura muy distinta a la de España y Cuba.Yo no hablaba inglés cuando llegué, fui completamente sola. Es un proceso duro, sobre todo en Los Ángeles, que no es una ciudad como Nueva York, que es callejera, de contacto físico. Los Ángeles está aislada, pero, bueno, es una ciudad que hay que darle tiempo para entenderla y disfrutarla". Ahora lo intenta disfrutar encantada de que la comparen con Penélope Cruz, actriz que logró abrir unas resistentes puertas de Hollywood que ahora se han abierto de par en par para recibir a Ana de Armas, la actriz que nos enamoró en 'El Internado'.