¿Qué está pasando en Argentina con Enrique Arce, Arturo en 'La casa de papel'?

Arce acudió hace unos días en el programa argentino 'Teleshow' y purgó sus "pecados" pretéritos en la etapa juvenil en la que alcanzó el éxito en su profesión: "Hay que tener la cabeza muy fría porque si se te va la olla, te equivocas. A mí me pasó. Se me fue un poco la mano y no supe llevarlo. Me dediqué a salir de noche, a beber y a utilizar mi fama para conquistar mujeres, y todas esas cosas que son horribles de decir, pero que son parte de mí y eran muy legítimas porque tenía 27 años".

Pero de todo se sale: "En abril de 2004 decidí que había tocado fondo, que tenía que levantarme y que, pasito a pasito, iba a intentar que mi vida fuera otra cosa. Fue tras una experiencia muy devastadora de una mala fiesta. Tuve un click y salí a buscar ayuda, les dije a mis amigos que los necesitaba, que quería volver a reencauzar mi vida y a encontrarme".

De esta movida etapa nació la parte más espiritual del actor, que ahora devora libros de mejora espiritual, hace coaching a amigos y ha sacado su vena más religiosa, tal y como ha admitido en una entrevista en el mítico periódico Clarín: "Un día entré en una iglesia en Londres. Llevaba 20 años sin entrar. Estaba abatido completamente, me acaban de pegar una paliza y me acababan de atracar días antes. Tenía la cara completamente desfigurada. Estaba en Londres atrapado, no quería volver a España porque era muy conocido y no quería que me vieran así. Me metí en una iglesia y dije: "Llevo 20 años sin venir por aquí, demuéstrame que merece la pena que siga volviendo. Te lo pido. Dame algo, no puedo más. ¡No me puede ir tan mal". A partir de ese día mi vida cambió".

En Buenos Aires el actor ha recorrido, tal y como ha advertido la prensa local, por barrios como San Telmo, Palermo o Recoleta. En este viaje ha hecho amigas (la atractiva modelo Belén Francese), tal y como podemos ver en las redes sociales y tal y como ha confirmado a la prensa: "Belén es una mujer linda por dentro y por fuera, pero solo somos buenos conocidos. Cuando empezamos a escribirnos no sabía que era famosa. Sucede que me llamó la atención por su forma de escribir y cómo conectamos".

También lo hemos podido escuchar por la radio, ya que concedió una entrevista a la emisora Continental en la cual desveló los países donde ha notado más presión de los fans de la serie: "Lo que he visto en la calle es que Brasil y la Argentina son los dos países que más ven la serie. El tercero es Turquía, donde nos quieren meter presos".