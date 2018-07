Los placeres y los días de Jorge Fernández, el líder de 'La ruleta de la suerte'

Aunque en los últimos once años, Jorge Fernández es el responsable de realizar a los tres concursantes diarios las diversas preguntas, que en ocasiones son especiales dedicados a otros espacios temáticos como 'El Internado', 'Los Simpson', a la magia, a los niños o hasta la Formación Profesional.

Jorge Fernández es sin duda el alma mater de este concurso que está liderando con datos en torno a un sobresaliente 15,9% de share, máximo de temporada. En este concurso aterrizó tras triunfar en la gala 'Míster España' y conducir formatos del mismo género como 'Date el bote'. En Antena 3 ha visto desfilar a más de 7.000 concursantes, ha repartido más de 12 millones de euros en premios y ha bailado con las más de 2.000 canciones que ha interpretado la banda del programa. Pero no todo ha sido felicidad en 'La ruleta de la suerte', ya que su director, Nacho Correa, desvelaba entre risas a Teleprograma como se saldó la colocación del nuevo decorado en 2015: "El primer día del nuevo decorado, el marcador azul se cayó encima de la ruleta. ¡Casi tenemos un disgusto!".

Laura Moure, la azafata del espacio, también contaba su mal pie en uno de sus primeros programas: "No se ha emitido, pero un día al llevar la Ayuda final, me caí. Terminé el programa con la rodilla inflamada". Peor se le dio al propio Jorge sus inicios como presentador, tal y como le confesó a Frank Blanco en el 'Vamos tarde' de Europa FM: "Mi primera vez como presentador fue un desastre, no era ni capaz de leer".

El presentador se encuentra ahora igual de cómodo ante las cámaras que practicando windsurf, su deporte favorito. Aun así hay otras tareas que le provocan mayor felicidad: "Me dedico en cuerpo y alma a mi hijo". Eso demostró una de las pocas veces que no ha podido participar en la grabación de 'La ruleta...': "La única vez que no grabé el programa fue un día que operaban a mi hijo del ojo, tenía 3 añitos. Yo he ido al trabajo con la mano rota, no he faltado nunca, solo esa vez". Aunque para Jorge no todo es trabajo y familia, ya que también le dedica un espacio vital al placer, tal y como le confesó a Susanna Griso en una entrevista íntima: "¿Qué hay que sea sustitutivo del sexo? Nada. El sexo es el sexo. El que dice que algo es sustitutivo del sexo es que no f... nada".

Pero en su apretada agenda también hay un hueco para la solidaridad y de hecho este año visitó el Campo de Refugiados de Azraq: "Siempre he pensado que es una parte de nuestro trabajo. Tenemos la suerte de tener un altavoz para poder hacer llegar mensajes a toda la gente. Y concretamente con ACNUR porque valoro mucho su trabajo y siempre están los primeros en los lugares de conflicto". El presentador, con un corazón que no le cabe en el pecho, dio mucha importancia al voluntariado porque "dentro del drama que supone estar en un campo de refugiados, por lo menos no les falta comida, techo, mantas y educación a los niños. Así que su día a día se hace mucho más llevadero. Casi todos tienen sus tareas diarias y colaboran para que el campo sea mejor. Cuidan de sus hijos y los niños hacen muchas actividades. Me sorprendió mucho lo bien que estaba organizado".