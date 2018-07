Los papeles que "Lucas" le regaló a Hugo Silva...

Sobre el fenómeno fan que disfrutó y sufrió a partes iguales habló tras el lamento de Dani Rovira, al que entendió perfectamente: "Lo que le pasa a Dani es muy difícil de entender y empalizar porque la mayoría de la gente no se va a ver en esa situación. Imagínate que sales a la calle y todo el mundo te conoce. Ya sé que trabajamos en esto y que estamos expuestos, pero aun así, seamos coherentes y tengamos un poco de empatía también. Imagínate que te miran de una forma distinta a la que no eres y todo el mundo está convencido de que sabe quién eres. Eso es muy peligroso porque se te puede ir la olla también. Yo pasé por distintas fases. Pero me vino muy bien viajar a Colombia y pasar un tiempo allí por trabajo. De repente, salí de España y no era nadie. Verlo desde fuera me ayudó mucho y entendí que no hay que huir ni volver la cara, que es la primera reacción. Todo lo contrario. Hay que plantarle cara a la circunstancia de tu vida y asimilarlo. La única arma que tienes es el sentido del humor".

El sentido del humor le ha ayudado a proteger su vida privada, tal y como explicaba en Woman: "Todo este morbo que se ha creado a mi alrededor, ajeno a mi trabajo como actor, ha hecho que proteja mucho mi vida privada. Por eso tengo fama de antipático pero no es real: soy un tío muy normal. Simplemente trato de conservar mi identidad y mi mundo para no perder la cabeza. La fama es muy traicionera, puede convertirse en un muro que te separe de la realidad y no quiero que eso me suceda. Creo que sé quién soy y de dónde vengo, y quiero seguir así".

Y el tiempo también le ha ayudado a respirar y a diferenciar las cosas importantes de las intrascendentes: "Con el tiempo me he dado cuenta que cosas que para mí antes eran muy importantes ahora no lo son tanto. Lo que tiene que hacer un actor es disfrutar, atreverse y no pensar en la repercusión que puedan tener sus trabajos con el fin de buscar la comodidad para que sus personajes puedan moldearse a las historias. En eso me noto bastante seguro porque ya no me importa tanto el juicio de los demás". Sobre su salto a Hollywood reconoce tener "pereza", porque le gusta "pasear, algo que en Los Ángeles es absurdo, me gusta tomarme una cerveza, me gusta hablar de la vida y no siempre de trabajo, de quién rueda con quién, de qué proyectos se están haciendo...".