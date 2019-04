Paco Tous llega con buen pie a 'Allí abajo'

Los fans de la serie agradecen la apuesta de Series Atresmedia por estrenar ficciones en capítulos de solo 50 minutos. María León está encantada con el cambio: "Este año, y es mi opinión personal, se ha conseguido encontrar el tono exacto de la serie. Porque, ahora, cada capítulo dura menos. Antes, a la gente no les daba tiempo a acabarlo. Era imposible. Se iban a dormir".

Otra de las novedades de 'Allí Abajo' es el fichaje del actor gaditano Paco Tous, que se ha puesto con acierto en la piel de Epi, alcalde de un pueblo olivarero llamado Castrofidel. El primer edil reina en el "pueblo más rojo de España" y pretende que su hija le suceda en el cargo.

El actor se ha mostrado muy feliz por su regreso al mundo de la comedia y algunos compañeros, especialmente David Arnaiz, ha explicado que se lo "pasa pipa" con la nueva incorporación, que interpreta "al Mao de Castrofidel". A nadie se le escapan los divertidos paralelismos entre este alcalde de ficción y otro de la vida real.

Paco Tous, una vida ligada a Atresmedia

Paco Tous se ha convertido en uno de los actores fijos en algunos de los mayores éxitos cinematográficos de Atresmedia: 'La sombra de la ley', 'Contratiempo', 'El guardián invisible', 'Señor, dame paciencia', 'Cuerpo de élite' o 'Fuga de cerebros 2'.

Aunque la mayoría de los españoles le recuerdan por su papel protagonista en 'Los hombres de Paco', serie que logró grandes cuotas de audiencia entre 2005 y 2010 en Antena 3. A este triunfo se le añaden otras de la casa: 'Apaches', 'Con el culo al aire' y el éxito internacional 'La casa de papel', en la que interpretó a Moscú.

Un actor muy querido en Andalucía

Paco Tous recibió el pasado año la Medalla de Andalucía, del que dice que estará agradecido "toda la vida", y hace dos años fue reconocido por su trayectoria profesional en el Festival Mim Series con el Premio Especial a la Contribución Artística en la Ficción Televisiva.

El actor de 'Allí Abajo' está muy ligado a su tierra y en ABC explicó que los actores de su tierra están perdiendo ciertos complejos: "Aún tenemos un poco de complejo de inferioridad pero no hablamos mal. Hablar andaluz no es hablar mal y nosotros mismos tenemos que creérnoslo. En la serie 'La peste' decían que no se nos entendía porque hablábamos en andaluz. En cambio, entienden al narco colombiano y nadie lo critica".

Y añade: "Eso es tener 'mala follá', como dicen en Granada. Yo hablo como hablo y creo que me entienden hasta en China porque es una forma de hablar. Tiene soniquete, son, ritmo, compás, aunque hay muchas diferencias entre el granadino, el gaditano o el sevillano. No me gusta la palabra orgullo y prefiero decir que tengo la suerte de ser andaluz".