Ahora mira a la crónica rosa desde lejos porque desde hace dos años y medio está centrado en conducir el magazine radiofónico 'Por fin no es lunes', que es un proyecto milagroso de Atresmedia Radio que ha nacido de pie desde el minuto uno.

El programa matinal de los sábados y domingos está logrando grandes audiencias, ha arañado buenas críticas y ha confeccionado un equipazo de colaboradores en el que hay que destacar a América Valenzuela, Alaska, Sabino Méndez, Carlos Quílez o Ignacio Varela.

La tele se escucha y la radio, a veces, se ve

Jaime Cantizano, que debutó en 'Sabor a ti' en 2002, cuenta con una legión de seguidores tras dieciocho años de carrera en las televisiones y radios nacionales. Y en este equipo de fans destacaba Pepa, mujer invidente que le mostró mucho cariño a lo largo de toda su trayectoria y que hace unos meses nos dejó.

El conductor de 'Por fin no es lunes' recuerda sobre Pepa "que fue un impacto saber que conocía tantas cosas de mi vida. Me dijo algo que me repito muchas veces. En la radio te veo, en la televisión te escuchaba. Eso se me ha quedado y lo repito muchas veces. Se sentía más cerca de mi en la radio y me impresionó mucho".

Onda Cero apuesta fuerte por el entretenimiento en el fin de semana

Cantizano explica a Diario de Almería que desde su retorno a Atresmedia "Onda Cero ha hecho una apuesta clara por el entretenimiento. Toda la información y la opinión se condensa de lunes a viernes y al final el oyente necesita un periodo de descompresión y por eso llega el fin de semana y hacemos de la manera que hacemos 'Por fin no es lunes' en Onda Cero".

"En la primera hora del programa siempre miramos con interés qué ocurre en España y en el mundo, pero la radio tiene que acompañar, entretener e informar y eso es lo que intentamos hacer en 'Por fin no es lunes'", añade.

Sin deporte también hay paraíso

Jaime Cantizano explica que no tiene problemas en armar cuatro horas de entretenimiento cada sábado y cada domingo sin tocar el deporte: "España es un país de fútbol, un país de deportes; es una sintonía clásica que nos acompaña generación tras generación. Creo que el tramo de la mañana sí invita a los programas de entretenimiento, porque la radio los fines de semana se escucha de una forma mucho más pausada".

"De lunes a viernes estamos en el atasco pensando en el trabajo o llevando a los niños al colegio. En la radio del fin de semana conseguimos que el oyente nos escuche mientras está tomándose un café, empezando a desperezarse en la cama o haciendo cosas en la casa; el ritmo es totalmente diferente que al de lunes a viernes", explica.