Matías Prats, la cara más querida y creíble de los informativos

Desde entonces Matías Prats ha conseguido nueve premios ATV, ocho TP, un Ondas, el Premio Nacional de Televisión, el Premio Protagonistas y el Premio Joan Ramón Mainat que otorga el FesTVal. También tiene otro tipo de 'premios' como las imitaciones de Carlos Latre o Andreu Buenafuente.

El periodista explicó en El Periódico su visión sobre el periodismo: "No sé si identificarme con la vieja escuela, porque he tratado siempre de actualizarme. La evolución de mi padre no fue tan tangible como la mía. La modernización tecnológica la he ido abrazando y adaptándome a ella. En cambio, a mi padre su vieja escuela le acompañó hasta el fin de sus días".

También desveló que su "pase a deportes fue por las circunstancias de TVE. Lo que sí es extraño es que haya podido compatibilizar las dos cosas. Eso sí que es inédito en la tele. Que me hayan seguido permitiendo compaginar las dos facetas informativas. Yo creo que eso me ha venido incluso bien porque me ha suavizado la imagen, que suele ser más dura, rigurosa y trascendente en el informativo. En deportes es más dulce y dúctil".

En 'El Hormiguero 3.0' explicó que desde joven quiso seguir los pasos de su padre, pero éste se "echó las manos a la cabeza. Pensaba que iba a echar a perder su nombre". E incluso le puso una zancadilla en TVE: "Pidió que me echaran, ¡palabra de honor! Me dijo que primero terminara los estudios y luego ya veríamos". Aunque su progenitor "siempre fue mi fiel compañero, mi profesor", pero "empezó a confiar en mí después de 20 años de trabajo".

Una gran audiencia para Matías Prats

Antena 3 Noticias ha conseguido el liderazgo durante el mes de marzo al alcanzar un 15,1% de cuota de pantalla y 2.098.000 espectadores. A ello contribuyen el tándem Matías Prats y Mónica Carrillo, reyes del mediodía con un 14,6% de share y 1.730.000 seguidores.

También han recobrado el liderazgo nocturno con un 11,7% de share y 1.807.000 fieles, aventajado al Informativo 2 fin de semana, que se conformó con un 10,8% de cuota y 1.795.000 seguidores. Sus compañeros de Antena 3 Noticias tampoco se quedan atrás: Sandra Golpe lidera al mediodía con unos números espectaculares.

La edición diaria logra un 17,8% de cuota y 2.179.000 espectadores y aventaja en casi cuatro puntos y medio a su principal rival, Telecinco. Vicente Vallés por su parte también está feliz porque su informativo no deja de crecer y ya alcanza un 14,6% de share y 2.315.000 seguidores. La batuta de Santiago González está siendo mano de santo para el área informativa de Antena 3, que está rozando el pleno gracias al gran momento de un equipazo que marca la agenda diaria.

