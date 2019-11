María Teresa Campos se mostró encantada durante una entrevista en 'Espejo Público' con su visita a Alfonso Arús: "El viernes estaremos allí para desearle lo mejor, que lo tendrá porque es un gran profesional".

También explicó las razones de su nueva y alegre vida: "A mí me paraban por la calle para preguntarme cómo estaba. He tenido una época que no tenía ganas de ir a ningún sitio. Ahora me he puesto a salir y ahora es que ni entro".

Y en su nueva etapa, tras aparcar a unas viejas amistades, es capaz de reírse con David Broncano o bailar la música de Maluma, que reconoce que le encanta: "El tema lo elegí yo porque me gusta mucho esa canción".

Susanna Griso, consciente de que María Teresa encara su nueva etapa, ya la desea como invitada: "Pues sabiendo que estás en la casa, te tienes que pasar que te tengo el sofá preparado y hacemos una entrevista en condiciones cuando tú quieras. Me encanta verte tan bien, tan feliz".

Terelu también visita a Arús

Terelu también estará esta noche en 'Arusitys Prime'. Alfonso Arús explicó en la presentación del programa que "tenerlas no es un misil contra Mediaset ni nada hacia ellos. Las elegimos porque eran perfectas para ejemplificar cómo es la sección de entrevistados".

Y es que la sección de entrevistados será la combinación de dos personas conocidas y reconocidas haciéndose preguntas. Se las hará y se las harán a Terelu, encantada con su nueva vida tras dejar atrás el programa en el que colaboraba.

Terelu lo contó esta semana en Lecturas. "Fue con todo el dolor de mi alma, no puedo más. Ya no sé seguir, no sé manejarme'. Ya había advertido a mis jefes que tenía momentos de absoluta fobia. Lo que sentía era más importante de lo que ellos pensaban".

La presentadora lo tiene claro: "Hay veces que necesitas pensar en ti, en tu salud física y mental. Tenía ansiedad y estrés , había días en los que entraba por las puertas y hacía el programa medicada. Me tomaba un Lexatin".

Y Terelu también ha cambiado de las caras que le rodean: "No echo de menos a todos. A algunos más, a otros nada. Ha sido una decepción, después de diez años, cuento con los dedos de una mano y me sobran las personas de ese programa que se han preocupado por mí".

Más visitas

Cayetano Martínez de Irujo también arropará al estreno de Arús, que también recibirá la visita de Loles León. El nuevo programa de Antena 3 contará con un plantel de lujo en el que se combinarán los colaboradores de 'Aruser@s' de La Sexta y algunos nuevos fichajes.

Entre las novedades podemos citar al coreógrafo Poty, a la modelo Esther Arroyo, a la periodista del corazón Rosa Villacastín o a la locutora Patricia Imaz. Entrevistas, humor, actualidad y ritmo parecen el cóctel perfecto para los viernes noche.